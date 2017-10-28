Вы будете поражены абсурдностью этих законов из разных стран мира!

Существует много мифов об абсурдных законах. Например, вы, возможно, слышали о том, что в Арканзасе существует закон, согласно которому запрещается неправильно произносить название этого штата. Однако это неправда. В этом списке же собраны реальные 9 странных законов, подкрепленные фактами.

1. В 2013 году власти Свазиленда объявили, что ведьмам не разрешается летать на метле на расстояние более 150 м. Это абсурдное правило было озвучено Сабело Дламини, официальным представителем гражданской авиации. Причина, по которой бедные ведьмы столь ограничены в воздушном перемещении, заключается в том, что многие люди в Свазиленде верят в колдовство.





2. В 2013 году в городе Нукла (Колорадо), был введен закон, согласно которому в каждой семье должен быть пистолет. Закон называется «Распоряжение о защите семьи», и он был поддержан 5 из 6 членов городского совета. От его выполнения освобождаются лица, отказывающиеся от военной службы по определенным убеждениям, люди с психическими расстройствами и те, кто не может позволить себе купить оружие.





3. В Новой Зеландии существует закон, согласно которому каждая средняя школа может иметь 1 фунт (450 г) урана и 1 фунт тория для проведения ядерных экспериментов. В этой стране очень сильна антиядерная культура, плюс строгое законодательство в отношении ядерных материалов. Однако соответствующие законы страны содержат ряд исключений, если это связано с исследованиями и образованием.





4. В Квинсленде (Австралия) нельзя иметь кроликов в качестве домашних животных. У страны когда-то были серьезные проблемы с избытком кроликов в течение многих лет. Чтобы защитить сельскохозяйственные районы от набегов этих животных, в Квинсленде был даже построен забор длиной в 555 км. Штраф за нарушение закона может достигать 44 тыс. долларов США и шесть месяцев тюрьмы. Однако закон предусматривает исключения для цирков и фокусников.





5. Симпатии в отношении Северной Кореи или ее лидера Ким Чен Ына являются подсудным делом в Южной Корее. Даже за соответствующие поддерживающие записи и сообщения в Интернете вас могут посадить в тюрьму. Это «Закон о национальной безопасности», который считает преступлением поддержку Северной Кореи в любом контексте.





6. Во Франции можно заключить брак с покойником. Этот закон был принят во Франции в 1950-х годах, и фактически это еще отголоски Первой мировой войны, когда невесты и подруги «выходили замуж» за своих женихов, убитых в боях. Закон требует, чтобы невеста получила разрешение от президента и министра юстиции. Для получения права на брак с мертвым женихом вы должны предоставить доказательства того, что покойник планировал жениться на вас, когда был жив. Например, в 2009 году, когда мужчина погиб в автокатастрофе, его невеста заявила, что они уже заранее зарезервировали дату свадьбы в местной ратуше, и она купила свадебное платье. Ее просьба о вступлении в брак с покойным была удовлетворена.





7. В 2016 году министерство транспорта США запретило использование телефонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах. Отныне пассажир может быть привлечен к уголовной ответственности в виде 10 лет лишения свободы, плюс штраф до 179 933 долларов. Причины очевидны: в сентябре 2016 года компания Samsung прекратила производство и продажу Galaxy Note 7, потому что его литиевая батарея перегревалась и взрывалась.





8. Система правосудия в Китае такова, что богатые люди могут нанять другого человека, чтобы он нес ответственность за их преступления. Этот процесс называется «ding zui», что переводится как «заместитель преступника». Хотя реального закона, который позволяет практиковать «ding zui», не существует, это явление весьма распространено. Одной из причин такой практики является то, что полиция и прокуроры находятся под большим давлением, чтобы закрыть дела в определенные сроки.





9. Нацистская Германия в 1930-х годах ввела строгие законы о правах животных. Они включали , например, закон, предписывающий убой животных только с анестезией. То, что делает такое законодательство особенно абсурдным, – это его лицемерие. В то время как нацисты вводили законы против причинения ненужных страданий животным, они также совершали зверства против человечества.





Текст: Flytothesky.ru