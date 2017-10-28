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Вы будете поражены абсурдностью этих законов из разных стран мира!
29.10.2017 15:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Существует много мифов об абсурдных законах. Например, вы, возможно, слышали о том, что в Арканзасе существует закон, согласно которому запрещается неправильно произносить название этого штата. Однако это неправда. В этом списке же собраны реальные 9 странных законов, подкрепленные фактами.
1. В 2013 году власти Свазиленда объявили, что ведьмам не разрешается летать на метле на расстояние более 150 м. Это абсурдное правило было
2. В 2013 году в городе Нукла (Колорадо), был введен закон, согласно которому в каждой семье должен быть пистолет. Закон
3. В Новой Зеландии существует закон, согласно которому каждая средняя школа может иметь 1 фунт (450 г) урана и 1 фунт тория для проведения ядерных экспериментов. В этой стране очень сильна антиядерная культура, плюс строгое законодательство в отношении ядерных материалов. Однако соответствующие законы страны
4. В Квинсленде (Австралия) нельзя иметь кроликов в качестве домашних животных. У страны когда-то были серьезные проблемы с избытком кроликов в течение многих лет. Чтобы защитить сельскохозяйственные районы от набегов этих животных, в Квинсленде был даже построен забор длиной в 555 км. Штраф за нарушение
5. Симпатии в отношении Северной Кореи или ее лидера Ким Чен Ына являются подсудным делом в Южной Корее. Даже за соответствующие поддерживающие записи и сообщения в Интернете вас могут посадить в тюрьму. Это «Закон о национальной безопасности», который
6. Во Франции можно заключить брак с покойником. Этот закон был
7. В 2016 году министерство транспорта США запретило использование телефонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах. Отныне пассажир может быть
8. Система правосудия в Китае такова, что богатые люди могут нанять другого человека, чтобы он нес ответственность за их преступления. Этот процесс
9. Нацистская Германия в 1930-х годах ввела строгие законы о правах животных. Они
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Существует много мифов об абсурдных законах. Например, вы, возможно, слышали о том, что в Арканзасе существует закон, согласно которому запрещается неправильно...
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