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Эта семейная пара просто решила измениться. И у них это получилось!
10.12.2017 18:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
В конце декабря люди стандартно начинают размышлять о том, что у них есть, чего они не добились за последние 12 месяцев, и что хотели бы достичь в ближайшем будущем. Для многих это, кстати, связано с потерей веса. Самые стойкие даже ухитряются провести январь в тренажерном зале, но потом, чаще всего, сдаются.
Но 25-летняя
Эта тучная пара из города Терре-Хот (штат Индиана) вдвоем весила целых 347 кг. Лекси весила 220 кг, а её 27-летний муж Дэнни – какие-то жалкие 127 кг по сравнению с ней. Теперь, два года спустя, пара потеряла 181 кг на двоих.
Так Лекси выглядела в день ее свадьбы в октябре 2015 года.
«Вдвоем было гораздо легче, – рассказывает Лекси. – В дни, когда мотивация была на нуле, мы пинали друг друга, чтобы пойти в спортзал. Мы также начали готовить еду вместе и ставить цели: изо дня в день, килограмм за килограммом, но мы двигались вперед».
Когда они приступили к этому процессу, Лекси завела аккаунт в Instagram, чтобы документировать их прогресс. У пары теперь почти полмиллиона фоловеров, и все они вдохновлены их потрясающей трансформацией.
Так что же помогло этой паре сделать то, что многие другие пытались и не смогли?
По словам фитнес-тренера, партнер – это важная поддержка. Он мотивирует и толкает вперёд.
«Я сменила 28 размер на 10-й», – говорит Лекси.
«Самая сложная часть пути заключалась в изменении наших отношений с едой, – признается Лекси. – Когда во мне было 220 кг, я никогда не готовила. Мы с мужем ели в кафе и ресторанах, а дома питались замороженной пиццей или еще чем-то нездоровым».
Лекси сегодня и её бюстгальтер, который она надевала на свою свадьбу.
«Приучившись готовить самостоятельно, мы начали чувствовать ответственность за то, что мы едим. И, конечно, мы пошли в тренажерный зал. Изменив собственное мышление, привычки и эмоциональные триггеры, мы изменили свою жизнь».
«У меня нет слов, чтобы описать ощущение спасения собственной жизни, – говорит Лекси. – Я больше не заключена в своем огромном теле».
«Наконец-то я чувствую себя живой. Каждый день я просыпаюсь с огромным чувством благодарности».
Ей сейчас 27 лет, и она весит 82 кг, но останавливаться Лекси не собирается: «Я готова закончить то, что начала в 2016 году, и теперь моя цель – минус еще 5 кг. Нужно постоянно выталкивать себя из своей зоны комфорта!»
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В конце декабря люди стандартно начинают размышлять о том, что у них есть, чего они не добились за последние 12 месяцев, и что хотели бы достичь в ближайшем будущем....
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