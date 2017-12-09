Эта семейная пара просто решила измениться. И у них это получилось!

В конце декабря люди стандартно начинают размышлять о том, что у них есть, чего они не добились за последние 12 месяцев, и что хотели бы достичь в ближайшем будущем. Для многих это, кстати, связано с потерей веса. Самые стойкие даже ухитряются провести январь в тренажерном зале, но потом, чаще всего, сдаются.

Но 25-летняя Лекси Рид и её муж не сдались: в январе 2016 года они оба решили сбросить вес.





Эта тучная пара из города Терре-Хот (штат Индиана) вдвоем весила целых 347 кг. Лекси весила 220 кг, а её 27-летний муж Дэнни – какие-то жалкие 127 кг по сравнению с ней. Теперь, два года спустя, пара потеряла 181 кг на двоих.

Так Лекси выглядела в день ее свадьбы в октябре 2015 года.





«Вдвоем было гораздо легче, – рассказывает Лекси. – В дни, когда мотивация была на нуле, мы пинали друг друга, чтобы пойти в спортзал. Мы также начали готовить еду вместе и ставить цели: изо дня в день, килограмм за килограммом, но мы двигались вперед».





Когда они приступили к этому процессу, Лекси завела аккаунт в Instagram, чтобы документировать их прогресс. У пары теперь почти полмиллиона фоловеров, и все они вдохновлены их потрясающей трансформацией.

Так что же помогло этой паре сделать то, что многие другие пытались и не смогли?

По словам фитнес-тренера, партнер – это важная поддержка. Он мотивирует и толкает вперёд.





«Я сменила 28 размер на 10-й», – говорит Лекси.

«Я сменил 46-й на 32-й», – говорит Дэнни.





«Самая сложная часть пути заключалась в изменении наших отношений с едой, – признается Лекси. – Когда во мне было 220 кг, я никогда не готовила. Мы с мужем ели в кафе и ресторанах, а дома питались замороженной пиццей или еще чем-то нездоровым».

Лекси сегодня и её бюстгальтер, который она надевала на свою свадьбу.





«Приучившись готовить самостоятельно, мы начали чувствовать ответственность за то, что мы едим. И, конечно, мы пошли в тренажерный зал. Изменив собственное мышление, привычки и эмоциональные триггеры, мы изменили свою жизнь».

«У меня нет слов, чтобы описать ощущение спасения собственной жизни, – говорит Лекси. – Я больше не заключена в своем огромном теле».





«Наконец-то я чувствую себя живой. Каждый день я просыпаюсь с огромным чувством благодарности».

Ей сейчас 27 лет, и она весит 82 кг, но останавливаться Лекси не собирается: «Я готова закончить то, что начала в 2016 году, и теперь моя цель – минус еще 5 кг. Нужно постоянно выталкивать себя из своей зоны комфорта!»





Текст: Flytothesky.ru