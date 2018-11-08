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Какой сегодня праздник: 9 ноября 2018 года

09.11.2018 — Калейдоскоп | Лоевский край  
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Какой сегодня праздник: 9 ноября 2018 годаСегодня пятница 9 ноября 2018 года. 312-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 54 дня.

По церковному православному календарю 9 ноября отмечается 5 именин
Андрей – имя древнегреческого происхождения, которое означает «мужество»
Николай – древнегреческого происхождения, означающее «завоеватель»
Иван – русское популярное имя, означающее «помилованный Богом»
Степан – древнегреческого происхождения, означающее «корона»
Сергей – римского происхождения, которое означает «ясный»
Максим – имя латинского происхождения, означающее «величайший»

Какие праздники отмечают 9 ноября
Общие:
• Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма;
• День книги рекордов Гиннесса;
• День лизинга;
• Всемирный день свободы в США.

Церковные
Почитают память мученицы Параскевы

Этот день в истории
9 ноября 1804 года – Открывается первый в Москве водопровод;
9 ноября 1906 года – Известная аграрная реформа П. А. Столыпина;
9 ноября 1923 года – Подавление «Пивного путча» в Мюнхене (Германия). Как известно, организатором был Адольф Гитлер;
9 ноября 1927 года – Большую панду встретили в Китае;
9 ноября 1994 года – Чандрика Кумаратунга стала первой женщиной-президентом Шри-Ланки;
9 ноября 2001 года – В США ужесточили процедуру выдачи виз гражданам арабских и мусульманских государств

Кто из знаменитостей родился в этот день
1818 – Известный русский писатель Иван Сергеевич Тургенев
1929 – Композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова
1934 – Американский астроном Карл Саган

Народные приметы дня
9 ноября старались друг другу давать обещания, которые связаны с разными сферами жизни. Главное – выполнять их.
Если в этот день на деревьях есть иней, то следует ждать заморозков.
Обсидиан – именно этот камень является талисманом для того, кто родился 9 ноября. Носите его с собой, чтобы привлечь удачу во всех делах.
Люди верили, что актер станет менее популярным, если в этот день после спектакля он примет цветы.

Лунный календарь

Если вы хотите изменить вашу жизнь, то действовать необходимо именно сегодня. Вероятно, 9 ноября решится ваше будущее.
Не бойтесь высказывать свое мнение, а также организовывать конференции. На любые предложения, которые вам будут поступать в этот день, обращайте внимание. Поверьте, одно из них положительно повлияет на дальнейшую жизнь.
В этот день значительно улучшается самочувствие. Хронические заболевания не дают о себе знать. Самое время провести этот день с пользой.
http://Белновости

 
 
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Сегодня пятница 9 ноября 2018 года. 312-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 54 дня. По церковному православному календарю 9 ноября...
 
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