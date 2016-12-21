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Международная группа следователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором, как утверждают его авторы, содержатся новые доказательства российского военного вмешательства в конфликт на востоке Украины.

Речь идет об артиллерийских обстрелах позиций украинских войск, пишет Русская служба BBC .

Bellingcat уже публиковал исследования на эту тему - например, в феврале 2015 года; однако, как говорил руководитель группы Эллиот Хиггинс, тогда они постарались сфокусировать все внимание на изучении обстоятельств катастрофы малайзийского "Боинга", и тот доклад получился не очень подробным.

В нынешнем документе говорится, что группа установила 149 случаев обстрела украинской территории со стороны России летом 2014 года. Еще 130 мест в нем отмечены как вероятные позиции российской артиллерии.

При этом группа утверждает, что точных данных нет и она публикует наименьшие цифры из полученных в результате анализа.

Решение о каждой из вероятных позиций принимали два аналитика, и ее признавали "вероятной" только в том случае, если оба специалиста соглашались с этим.

Bellingcat говорит о 408 объектах, обстрел которых велся через границу со стороны России. 127 из них находятся в пределах трехкилометровой приграничной зоны. Число выпущенных летом 2014 года снарядов, по информации группы, составляло тысячи единиц.

Авторы доклада приходят к выводу, что российская армия стала обстреливать территорию Украины с начала июля 2014 года, а интенсивность обстрелов возросла в августе и сентябре того же года; обстрелы якобы велись на всем протяжении границы в Донецкой и Луганской обсластях.

Частота и плотность обстрелов, считают в Bellingcat, не позволяет рассматривать их как ошибки либо самостоятельные действия отдельных частей - в документе делается вывод о том, что это больше всего напоминает открытые боевые действия.

В докладе особо отмечается, что цель его публикации не доказать, что такие обстрелы имели место, а продемонстрировать масштаб применения этой силы.

Метод

При этом, как настаивают участники группы, они, как и прежде, использовали в своей работе только открытые источники: спутниковые фотографии с различных сервисов за разные даты, видео, которые публиковались в интернете, а также свидетельства очевидцев.

Анализ был основан на методе, который использовался в ходе подготовки предыдущего доклада.

Он позволяет по форме воронки установить направление, откуда вёлся огонь.

Используя эту технологию, участники расследования изучали место обстрела и вычисляли некую среднюю траекторию, по которой, вероятно, летели снаряды или ракеты к этому месту.

Затем, изучив поверхность вдоль этой траектории, они находили места со свежими следами, которые могли свидетельствовать о том, что с этого места велся огонь: опаленную траву, следы колес на земле и так далее.

По радиусу разворота машин, говорится в докладе, эксперты установили предположительный тип системы, которая могла наносить с этого места удар.

По словам Bellingcat, при помощи геопозиционирования им удалось установить точные координаты места пуска и направление полета ракет и снарядов.

После этого они обнаружили на спутниковых снимках те районы, по которым велся обстрел.

При этом в докладе отмечаются и слабые стороны такой технологии.

По словам авторов, часто спутниковые снимки вероятных позиций артиллерии не были доступны либо между съемкой и предполагаемой датой обстрела прошло много времени.

Исследователи признают, что не могли изучить все воронки, которые были видны, и брали только определенную часть, что также снижает точность расчетов.

Наконец, по их словам, иногда обстрел велся по территории, поверхность земли на которой не позволяла определить направление, поскольку воронки были малы либо слабо выражены.

Время

Сверившись с датами спутниковых фотоснимков, в Bellingcat определили, когда и где нарастала интенсивность обстрелов.

Участники группы считают, что плотность огня в тех или иных местах по времени совпадала с активизацией боевых действий.

В июне 2014 года украинская армия попыталась охватить подконтрольные силам ДНР территории в районе Донецка - тогда наступление велось вдоль границы с Россией. Это наступление развивалось очень успешно, и украинские войска смогли почти отрезать территории ДНР и ЛНР от связи с Россией.

В конце июня-начале июля, пишут авторы доклада, начались обстрелы территории, которую контролировали украинские войска. Целями обстрелов с территории России, говорится в документе, были позиции украинских военных, склады и пути снабжения.

Самым мощным, по их словам, был обстрел ракетами украинских позиций под Зеленопольем 11 июля 2014 года, когда погибло около двух десятков военных. При этом Bellingcat напрямую не утверждает, что этот обстрел велся с территории России.

После этого, в начале августа в боевых действиях наступил перелом - украинские силы стремительно отступили, оставив территорию вдоль российской границы.

В ходе боевых действий в этом районе, пишут авторы доклада, многие обстрелы велись с территории России.

Серия расследований

Bellingcat провел целую серию расследований, связанных так или иначе с конфликтом на востоке Украины.

Самым крупным стало расследование обстоятельств гибели рейса MH17, который, как утверждают в расследовательской группе, сбили из зенитной установки Бук-М1, прибывшей с территории России.

Ранее был опубликован доклад, в котором на основе анализа фотографий в социальных сетях и спутниковых снимков приграничных территорий они сделали вывод о причастности российских военных к боевым действиям на востоке Украине.

Отдельное исследование было посвящено анализу награждений российских военнослужащих медалями. В нем говорилось, что в период наиболее ожесточенных боевых действий в России наблюдался всплеск награждений.

Авторы доклада "Российские солдаты в Украине: дьявол в медалях"сделали вывод, что "в боевых операциях на востоке Украины участвовало намного больше 10 тысяч российских военных".

Россия официально отрицает причастность своих военных к конфликту на Украине, а доказательства, которые приводят украинские власти, международные эксперты или журналисты, называет несостоятельными.