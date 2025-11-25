|
МТС Product Day: компания приглашает на большой бизнес-завтрак
25.11.2025 18:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
15 декабря МТС
На площадке мероприятия соберутся эксперты МТС из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как современные цифровые инструменты помогают компаниям расти, адаптироваться к новым вызовам и находить точки роста. Спикеры представят самые актуальные B2B-решения: от цифровой телефонии и рекламных технологий до облачных сервисов, инструментов кибербезопасности и разработок в сфере искусственного интеллекта.
Участники получат практические рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, смогут задать вопросы экспертам, обсудить индивидуальные задачи и найти подходящие решения. Кроме того, мероприятие станет отличной возможностью для нетворкинга: участники смогут установить новые деловые контакты и обменяться опытом.
Участие открыто для всех представителей бизнеса независимо от сферы деятельности и масштаба компании. Зарегистрироваться можно на
«Мы стремимся быть не просто поставщиком услуг, а технологическим партнером для бизнеса. МТС Product Day — это возможность показать, как цифровые решения работают в реальности, и помочь компаниям сделать следующий шаг в цифровом развитии», — отметила Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.
