МТС Product Day: компания приглашает на большой бизнес-завтрак

Источник материала: ProBusiness

15 декабря МТС проведет масштабный бизнес-завтрак — «МТС Product Day. Подключаем силу технологий!». Это бесплатное однодневное мероприятие, ориентированное на представителей бизнеса, стремящихся к цифровой трансформации и поиску эффективных технологических решений. Зарегистрироваться можно по ссылке .

На площадке мероприятия соберутся эксперты МТС из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как современные цифровые инструменты помогают компаниям расти, адаптироваться к новым вызовам и находить точки роста. Спикеры представят самые актуальные B2B-решения: от цифровой телефонии и рекламных технологий до облачных сервисов, инструментов кибербезопасности и разработок в сфере искусственного интеллекта.





Участники получат практические рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, смогут задать вопросы экспертам, обсудить индивидуальные задачи и найти подходящие решения. Кроме того, мероприятие станет отличной возможностью для нетворкинга: участники смогут установить новые деловые контакты и обменяться опытом.

Участие открыто для всех представителей бизнеса независимо от сферы деятельности и масштаба компании. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Количество мест ограничено.

«Мы стремимся быть не просто поставщиком услуг, а технологическим партнером для бизнеса. МТС Product Day — это возможность показать, как цифровые решения работают в реальности, и помочь компаниям сделать следующий шаг в цифровом развитии», — отметила Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.