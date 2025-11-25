Киберреальность для бизнеса: о чём говорили и спорили на A1 Tech Day

Источник материала: ProBusiness





25 ноября состоялась уже четвертая конференция A1 Tech Day — ежегодное событие компании А1 для тех, кто строит бизнес на цифровых технологиях. В этом году площадка собрала более 1200 собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний, которые ищут понятные инструменты для цифрового развития и оптимизации процессов. Здесь говорили не о модных трендах ради трендов, а о том, как технологии помогают бизнесу экономить, зарабатывать и чувствовать себя увереннее в новой «киберреальности».

Реальная польза или пока только хайп?

Утром в Prime Hall было многолюдно. Здесь собрались все те, кто интересуется технологическими новинками, развитием диджитал-инструментов и внедрением всех этих новшеств в реальные бизнес-процессы. В кулуарах уже обсуждали, где искусственный интеллект реально помогает экономить деньги и время, а где это пока эксперимент. Говорили и о киберугрозах, перегруженных процессах и о том, как «подтянуть» цифровую зрелость, не останавливая операционку.

Когда зал заполнился, конференция перешла от неформальных разговоров к официальной части — участников поприветствовал Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач.



Павел Ткач

«Искусственный интеллект — это уже не будущее, а наше настоящее. Каждый, у кого есть смартфон, уже пользуется сервисами на базе этих технологий, даже если не задумывается об этом. Но при этом важно помнить, что искусственный интеллект не должен заменять или выдавать себя за настоящего человека, должен открыто предоставлять информацию о том, кто его создатель и кто его контролирует», — сказал Павел Ткач.

Тему использования искусственного интеллекта бизнесом продолжил Юрий Левданский, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1.



Юрий Левданский

Как бизнесу извлекать пользу из ИИ уже сейчас

Сегодня искусственный интеллект перешёл из разряда экспериментов в зону прямой монетизации для бизнеса: частные инвестиции в отрасль в 2025 году ожидаются на уровне $ 644 млрд — в 19 раз больше, чем в 2014-м.

78% компаний уже используют ИИ, и это даёт измеримый эффект: 49% сокращают затраты в сфере услуг, 71% фиксируют рост выручки в маркетинге и продажах. Юрий Левданский подчёркивает, что речь идёт не о «модной игрушке», а о рабочем инструменте, который позволяет в реальном времени анализировать сотни тысяч обращений клиентов, моделировать различные ситуации, оптимизировать бюджеты и высвобождать людей от рутины. По его словам, «искусственный интеллект ускоряет выполнение процессов в разы, иногда в сотни и даже тысячи раз, увеличивает масштаб, улучшает качество решений и освобождает человеческий ресурс для задач, где нужны стратегия, эмпатия и креативность».





Что «тормозит» внедрение ИИ: ключевые барьеры

Исследования показывают: главные препятствия — не технологии, а управленческие и культурные факторы. Среди барьеров внедрения Юрий Левданский называет:

отсутствие единой стратегии по ИИ и восприятие искусственного интеллекта как «игрушки айтишников» (58%);

недоверие со стороны бизнеса к точности моделей и страх киберрисков (45%);

нехватка компетенций и кадров, способных работать с ИИ (42%);

слабая цифровая зрелость процессов (38%).





Универсальный цикл из 5 шагов для внедрения ИИ в бизнес

Юрий Левданский предлагает универсальную модель из пяти шагов, которую можно применить к любому бизнес-процессу — от вывода нового продукта до планирования отпуска, — и на каждом этапе встроить ИИ.

Пять шагов выглядят так:

определение проблемы;

поиск решений;

планирование и проектирование;

реализация;

мониторинг и оптимизация.

На этапе определения проблемы ИИ помогает мгновенно анализировать большие массивы структурированных и неструктурированных данных, находить скрытые закономерности и строить предиктивные модели: например, смоделировать, каким будет отток клиентов при техническом сбое, если ничего не менять.

При поиске решений ИИ берёт на себя генерацию идей и сценариев: от десятков вариантов рекламных кампаний до черновиков бизнес-планов, маркетинговых стратегий и проектирования сложных изделий, а также поиск аналогий в базах знаний, патентных реестрах и исследованиях, чтобы подсказать, как похожие задачи решались в других индустриях.





На этапе планирования ИИ способен за считанные секунды проанализировать десятки, сотни или даже тысячи сценариев и предложить оптимальный план внедрения с учетом ограничений по бюджету, срокам и ресурсам.

Реализация, по словам Юрия Левданского, идёт в двух плоскостях — физической и цифровой: на производстве это роботы на конвейере, в «цифре» — голосовые и чат-ассистенты, которые уже сейчас принимают звонки, обрабатывают письма, готовят отчеты, помогают программистам писать код, юристам — формировать договоры, менеджерам — составлять письма и презентации.

На финальном шаге — мониторинге и оптимизации — ИИ отслеживает процессы в реальном времени, находит аномалии, сверяет события из разных систем, анализирует отзывы клиентов, запускает A/B‑тесты и даёт рекомендации, что поменять для роста эффективности.

«Искусственный интеллект — это непрерывная, data-driven оптимизация, которая учится на тех данных, что вы ей даёте, и подсказывает, как улучшить следующую операцию вашего процесса».

Пять практических рекомендаций «с чего начать»

Юрий Левданский дал предпринимателям простую «шпаргалку» из пяти шагов начала внедрения:

начать с себя и мотивировать команду использовать ИИ в ежедневных задачах (письма, отчёты, идеи);

провести аудит процессов: где много рутины и данных, где ведется активное общение с клиентом и где решения принимаются на основе больших массивов информации;

выбрать одну понятную задачу с заметным потенциальным эффектом, запустить пилот, а не пытаться «перекрыть всё сразу»;

сфокусироваться на сборе и качестве данных;

«нанимать ИИ первым»: перед запуском нового проекта или решения новой проблемы задавать себе вопрос, может ли эту задачу быстрее и лучше решить искусственный интеллект.





Завершая выступление, Юрий Левданский напомнил мысль, которая хорошо резюмирует момент:

В будущем останутся не просто компании, внедрившие ИИ, а те, которые изначально строят свои процессы и продукты с опорой на него.













Почему информационная безопасность — и главный риск, и зона роста

Еще одна горячая тема конференции — кибербезопасность. Белорусские компании все чаще сталкиваются с необходимостью грамотно выстроить систему защиты и реагирования на инциденты. О том, чем «грешны» большинство компаний в вопросах защиты своих данных, рассказал Клавдий Лаптенок, системный архитектор по информационной безопасности А1.



Клавдий Лаптенок

«По ожиданиям многих специалистов в области кибербезопасности, к 2030 году киберпреступность станет главной угрозой для бизнеса, а не качество продукта или лояльность клиентов.

В Беларуси это уже чувствуется: каждое четвертое уголовное дело связано с киберпреступлениями

Злоумышленникам зачастую всё равно, чем именно занимается компания — если инфраструктуру можно взломать и на этом заработать, они это сделают» — пояснил Клавдий Лаптенок.

Статистика, вызывающая беспокойство:

81% компаний продолжают жить с критическими уязвимостями старше года;

68% инфраструктур содержат устаревшие компоненты, не поддерживаемые производителем;

80% сотрудников имеют доступ к данным, которые не нужны им по должности;

более 90% источников событий по безопасности просто игнорируются.





Клавдий Лаптенок выделил шесть «грехов» кибербезопасности, которые чаще всего встречает у белорусских компаний:

Дефолтная конфигурация и пароли: от камер видеонаблюдения до критичных систем администраторы нередко оставляют «заводские» настройки, фактически открывая злоумышленникам «чёрный ход» в инфраструктуру.

от камер видеонаблюдения до критичных систем администраторы нередко оставляют «заводские» настройки, фактически открывая злоумышленникам «чёрный ход» в инфраструктуру. Бесконтрольное использование ресурсов , когда корпоративные серверы, демо‑стенды или облака используются «как придется», без ограничений и мониторинга, и в итоге оказываются удобной площадкой для чужих экспериментов и атак.​

, когда корпоративные серверы, демо‑стенды или облака используются «как придется», без ограничений и мониторинга, и в итоге оказываются удобной площадкой для чужих экспериментов и атак.​ «Языковой барьер» между безопасниками и бизнесом: специалисты говорят с руководителями на языке уязвимостей, портов и логов, в то время как собственникам нужны понятные формулировки «в деньгах». В результате около 70% важных проектов по защите откладываются или урезаются просто потому, что их эффект никто не перевёл на язык денег.

специалисты говорят с руководителями на языке уязвимостей, портов и логов, в то время как собственникам нужны понятные формулировки «в деньгах». В результате около 70% важных проектов по защите откладываются или урезаются просто потому, что их эффект никто не перевёл на язык денег. Слепое доверие подрядчикам: внешние команды получают права администратора и фактически доступ ко всем ключевым системам, при этом в договоры не подпадают ни чёткие SLA по реагированию, ни требования по безопасности.​ А в итоге при взломе 1 такого подрядчика, как правило, злоумышленники получают доступ к данным 10+ других организаций, которые были клиентами.

внешние команды получают права администратора и фактически доступ ко всем ключевым системам, при этом в договоры не подпадают ни чёткие SLA по реагированию, ни требования по безопасности.​ А в итоге при взломе 1 такого подрядчика, как правило, злоумышленники получают доступ к данным 10+ других организаций, которые были клиентами. Формальный подход: компании копят папки регламентов и отчётов ради проверки, но не выстраивают реальную готовность к инцидентам, не тренируют команды и не отрабатывают сценарии отказоустойчивости.





Устаревшая инфраструктура и избыточные права доступа: в эксплуатации продолжают держать оборудование, которое не поддерживает даже производитель, а сотрудники работают с правами намного выше необходимого. В такой конфигурации любая ошибка, фишинговое письмо или вредоносный файл на домашнем компьютере сотрудника может привести к тому, что логины и пароли от корпоративных систем буквально за сутки уезжают к злоумышленникам.

Что забирают с собой участники

Участники A1 Tech Day слушали кейсы по ИТ‑инфраструктуре, киберзащите, работе с данными и практическому применению ИИ в разных отраслях. В фокусе были прикладные вопросы актуальные для бизнеса: как мигрировать в облако без простоев, как выстроить защиту от утечек и DDoS, как легально и безопасно запускать AI‑проекты, не ломая текущие процессы и не выходя за рамки регулирования. Конференцию посетило более 1200 человек в течение дня.













A1 Tech Day стал площадкой, где бизнесу предлагают не абстрактное «цифровое будущее», а конкретный план действий: от пересмотра паролей и работы с подрядчиками до внедрения ИИ‑инструментов и регулярной проверки своей киберустойчивости.

Многие участники уезжали с конференции не только с новыми знакомствами, но и с чек‑листом: что сделать в компании уже завтра, чтобы зарабатывать больше, терять меньше и спокойнее смотреть на ту самую киберреальность, в которой мы все уже живем.