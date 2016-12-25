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Из-за отсутствия Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге ОДКБ остался без нового секретаря
26.12.2016 18:26 — Разное | Ежедневник
Из-за отсутствия кворума на саммите ОДКБ не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил журналистам генсек организации Николай Бордюжа.
На саммит не приехал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает
В понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербруге наряду с саммитом ОДКБ проходил и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его итогам, в частности, президентами четырех стран – России, Киргизии, Казахстана и Армении был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков говорил, что отсутствие на саммитах Лукашенко не скажется обсуждению вопросов, связных с интеграцией. Документы, по словам Пескова, ранее были согласованы и будут переданы в Минск для подписания.
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Из-за отсутствия кворума на саммите ОДКБ не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил журналистам генсек организации Николай Бордюжа.
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