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Из-за отсутствия Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге ОДКБ остался без нового секретаря

26.12.2016 18:26 — Разное | Ежедневник  
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Из-за отсутствия Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге ОДКБ остался без нового секретаря

Из-за отсутствия кворума на саммите ОДКБ не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил журналистам генсек организации Николай Бордюжа.

На саммит не приехал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК.

По словам Бордюжи, президенты Армении, России, Казахстана и Киргизии договорились вернуться к этому вопросу в апреле, на очередном саммите, когда будет кворум.

В понедельник на саммите обсуждалась деградирующая ситуация в Афганистане, положение на таджико-афганской границе. Президент России Владимир Путин проинформировал о действиях в Сирии, сообщил Бордюжа.

В понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербруге наряду с саммитом ОДКБ проходил и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его итогам, в частности, президентами четырех стран – России, Киргизии, Казахстана и Армении был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков говорил, что отсутствие на саммитах Лукашенко не скажется обсуждению вопросов, связных с интеграцией. Документы, по словам Пескова, ранее были согласованы и будут переданы в Минск для подписания. 


 

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за отсутствия кворума на саммите ОДКБ не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил журналистам генсек организации Николай Бордюжа.

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