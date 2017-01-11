Спутник Земли оказался старше, чем принято считать. Научная работа об этом появилась в журнале Science Advances , кратко об этом сообщает сайт Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).



Изображение: JAXA / NHK

Возраст Луны составляет по крайней мере 4,51 миллиарда лет. Это на 40−140 миллионов лет больше, чем считалось ранее. Согласно новым данным, Луна сформировалась «всего» через 60 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

Вычислить возраст спутника удалось после анализа силиката циркония, который называют циркон. Это вещество было доставлено на Землю в ходе миссии «Аполлон-14» в 1971 году.

Ранее стало известно, что Луна появилась в результате «лобового столкновения» молодой Земли и «планетарного эмбриона» под названием Тейя. Спутник сначала существовал в «сжиженном» состоянии, однако после затвердел.

Определить возраст получилось после анализа степени распада урана и лютеция. Это позволило установить момент, когда циркон впервые появился в первоначальном океане магмы.

Университет сообщает, что возраст Луны — горячо обсуждаемая тема в научных кругах. Эта информация важна для понимания ранних этапов эволюции Земли и Солнечной системы.