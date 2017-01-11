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Кинопроект "Сделано в Республике Беларусь"

12.01.2017 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кинематографисты Италии, Ливана, России, Сирии совместно с белорусскими специалистами презентуют глобальный международный проект, который впервые выйдет с лейблом "Сделано в Республике Беларусь".

Для реализации проекта все участники единогласно основной съемочной базой выбрали Республику Беларусь. Основу съёмочной группы составят лучшие специалисты Беларуси и Ливана под руководством известных итальянских и ливанских режиссёров и сценаристов. Фильм рассказывает о человеке, который не сломался в сложных жизненных обстоятельствах, о борьбе с терроризмом, о человеческой доброте и предательстве. Лента затрагивает общечеловеческие  отношения и ценности.

Подробности проекта представят:

  • продюсер кинокомпании "ОРБАТ-СИНЕМА"АНЖЕЛО СКОНДА
  • известный итальянский режиссер и сценарист КЛАУДИО МАЛАПОНТИ
  • известный писатель и журналист ДЖИАННИ ПЕРРЕЛЛИ
  • сценарист и общественный деятель МОХАММЕД ТАЖЕБ
  • координатор проекта АЛЕКСАНДР ЛЕВЕНЧУК

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 13 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 13 января, в 13:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция, посвященная запуску совместного международного...

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