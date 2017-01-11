Кинематографисты Италии, Ливана, России, Сирии совместно с белорусскими специалистами презентуют глобальный международный проект, который впервые выйдет с лейблом "Сделано в Республике Беларусь".

Для реализации проекта все участники единогласно основной съемочной базой выбрали Республику Беларусь. Основу съёмочной группы составят лучшие специалисты Беларуси и Ливана под руководством известных итальянских и ливанских режиссёров и сценаристов. Фильм рассказывает о человеке, который не сломался в сложных жизненных обстоятельствах, о борьбе с терроризмом, о человеческой доброте и предательстве. Лента затрагивает общечеловеческие отношения и ценности.

Подробности проекта представят:

продюсер кинокомпании "ОРБАТ-СИНЕМА"АНЖЕЛО СКОНДА

известный итальянский режиссер и сценарист КЛАУДИО МАЛАПОНТИ

известный писатель и журналист ДЖИАННИ ПЕРРЕЛЛИ

сценарист и общественный деятель МОХАММЕД ТАЖЕБ

координатор проекта АЛЕКСАНДР ЛЕВЕНЧУК

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 13 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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