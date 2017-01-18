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Волейболисты БАТЭ уступили "Факелу" в матче Кубка вызова

18.01.2017 22:30 — Разное | Tut.by  
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Волейболисты БАТЭ-БГУФК уступили новоуренгойскому "Факелу" в первом матче 1/8 финала Кубка вызова со счетом 0:3 (15:25, 21:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра состоялась сегодня в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" и продолжалась немногим более часа.

Одна из сильнейших российских команд владела преимуществом с начала первой партии. Новоуренгойцы удачно сыграли в нападении и на блоке. Лидер "Факела" Илья Власов набрал 16 очков, 6 из которых именно на блоке.

Наиболее результативным в составе БАТЭ-БГУФК стал Владимир Жигмонт (8 очков).

Ответный матч 1/8 финала Кубка вызова состоится 2 февраля в Новом Уренгое в спорткомплексе "Звездный".

БАТЭ-БГУФК остался единственным представителем белорусского волейбола среди мужских команд, продолжающих выступление в еврокубках. Солигорский "Шахтер" и минский "Строитель" завершили выступление на международной арене в текущем сезоне в декабре.

В женском Кубке ЕКВ в феврале сыграет "Минчанка", которая на стадии 1/8 финала этого турнира встретится с победителем дуэли "Бусто-Арсицио" из Италии и болгарской "Марицы".

 
 
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Волейболисты БАТЭ-БГУФК уступили новоуренгойскому "Факелу" в первом матче 1/8 финала Кубка вызова.

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