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Трамп хочет создать в Сирии зоны безопасности. Кремль сомневается
26.01.2017 14:50 — Разное | Ежедневник
фото: lifter.com.ua
Трамп назвал ситуацию с сирийскими беженцами в Европе катастрофой и заявил о необходимости создания зон безопасности в Сирии.
Кремль призывает США просчитать возможные последствия такой мер, чтобы не ухудшить ситуацию, сообщает
"Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул пресс-секретарь.
На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. "С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно создаст зоны безопасности в Сирии". По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа, то, что происходит там (в Европе), и я не хочу, чтобы это произошло" и в США, сказал президент.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп в скором времени может подписать указ о начале создания так называемых гуманитарных зон безопасности для гражданского населения в Сирии. "Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план введения безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорится в тексте документа, попавшего в распоряжение агентства.
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Трамп назвал ситуацию с сирийскими беженцами в Европе катастрофой и заявил о необходимости создания зон безопасности в Сирии.
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