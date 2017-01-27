«Теперь наш двор похож на кладбище», — обратился к нам житель минского дома № 41 по улице Одинцова Николай. Вместо того чтобы высадить кусты или деревья, чтобы предупредить парковку автовладельцев на зеленой зоне, ЖЭС вкопал десятки белых бетонных столбов. Мы узнали, что еще не устраивает некоторых жильцов и почему коммунальники выбрали именно такую меру.





— У нас во дворе творится парковочный ад, многоэтажки в 10 этажей, несколько подъездов, машину поставить негде, — рассказывает минчанин Николай. — Если приехал позже 15.00, считай, машину нигде не поставишь. У нас во дворе школа и сад, все приезжают за детьми, а проезд узкий — не разминуться двум машинам. Если выезжает одна машина со двора, то вторая вынуждена пятиться назад. Такая же схема действий и у водителей скорых, такси, МЧС. Раньше водители разъезжались, забираясь на тротуар или газон.

Но, по словам Николая, сотрудники ЖЭС нашли способ оградить зеленую зону от недобросовестных водителей — вкопать десятки белых столбиков.





— Пусть ограждают, но зачем это делать было белыми столбиками. Видели американские боевики? Так эти столбы понатыканы, как противотанковые ежи в этих фильмах, — вкривь и вкось вкопали, один выше, один ниже. Теперь двор похож то ли на кладбище, то ли тюрьму. Ощущения такие же. Почему не вкопать бордюрчик аккуратный? Почему не высадить кусты, деревья или обустроить клумбы, которые будут мешать заезду машин! Это в конце концов красиво! Почему ЖЭС ратует за зеленую зону, но не делает ее?

Жители домов, где у тротуаров поставили столбы, спрашивают, как им вернуть первоначальный вид двора.





В ЖЭС № 94 рассказывают про ситуацию со своей позиции. Утверждают, что все ограждения не появились «просто так» — заказчиком выступил ЖКХ Фрунзенского района, деньги на столбики пошли из бюджета, и вернуть первоначальный вид двора — «никак».

— У нас во дворе беда с парковкой, автомобилисты оставляют машины на тротуарах, на зеленой зоне, на пешеходных проездах. Еще немного — и заедут на территорию детского сада. Люди жалуются, что им страшно ходить по двору, из-за стоящих машин не видно детей. А все насаждения, что мы высаживали, сметают мгновенно или выкапывают — это бес-по-лез-но. Поэтому заказчик решил поставить такие столбы. Это хотя бы будет надежно, а автомобилисты разъедутся, — говорит директор ЖЭС № 94 Дмитрий Леонидович.

В ЖЭС № 94 сетуют на то, что из-за заставленного двора не может проехать мусороуборочная техника: вовремя не вывозится мусор, жильцы, в свою очередь, жалуются и на это.

— А мы банально не можем заехать во двор! Не так давно в одном из домов был пожар, у МЧС тоже возникли трудности с тем, чтобы проехать к нужному подъезду.

Такую позицию поддерживают в ЖКХ Фрунзенского района. Инженер технического надзора отдела благоустройства Фрунзенского ЖКХ Кирилл Василенко замечает — столбики появились в ответ на жалобы жителей этих же домов.

— Столбики, клумбы, детские горки — все это делается за счет жильцов сейчас, ЖЭС выполняет поддерживающую функцию. Мы неоднократно проводили собрания и предлагали установить столбики за счет жильцов. Но за свой счет никто не хочет устанавливать, а во-вторых, не хотят, потому что это машино-место, которое кто-то может занять. Но никто не согласился, потому что, как только мы их устанавливали или высаживали кусты, их моментально ломали, выкапывали. Достаточно первой весны, зимы, машины… Одни жители жалуются на то, что у них нет газонов и зеленых зон, они разъезжены настолько, что это просто грязь, а другие на то, что припарковать машину негде и все ставят машину, как хотят. Восстанавливать газон и высаживать кусты в который раз — никакого бюджета не хватит. Восстанавливать за свой счет жильцы не хотят, поэтому мы нашли деньги и максимально экономно решили этот вопрос. Это во-первых, а во-вторых, это эффективно. Хоть сейчас многие пытаются их расшатать, пока не схватится раствор. Одним столбики нужны, другим — не нужны. Заново укапывыть не будем.

По словам представителя ЖКХ устанавливать столбики начали неделю назад на улице Одинцова, впереди — улицы Лобанка, Тимошенко.

— Устанавливаем обычно в тех дворах, откуда приходят жалобы — в письменном виде, на 115, на горячие линии. Все жалобы по нашему району будут закрываться таким образом.