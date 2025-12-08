Mastercard Golf Cup: Как страсть к гольфу открывает мир престижных турниров

Источник материала: ProBusiness





Mastercard — это не просто платёжная система, а проводник в мир бесценных моментов. И уже много лет именно Mastercard создаёт эти моменты вместе с миром гольфа.

Поддержка этого спорта — давняя глобальная традиция платёжной системы, логичное и органичное продолжение философии бренда, ориентированной на аудиторию, ценящую бесценные моменты и высокие достижения. Mastercard активно участвует в жизни мирового гольф-сообщества, поддерживая профессиональные турниры и спортсменов по всему миру, и с гордостью привносит этот актив в Беларусь.

Ярким воплощением этой философии стал первый в Беларуси именной турнир Mastercard Golf Cup, который прошёл 17−18 мая 2025 года в Гольф-клубе Минск. Такие локальные события — важная часть большой международной программы Mastercard.

Главными призами турнира стали эксклюзивные поездки в качестве почётных гостей на легендарные профессиональные турниры «The 153rd Open Royal Portrush» в Северной Ирландии и «Royal Porthcawl AIG Women’s Open» в Уэльсе. Особенно символично, что эти события собрали гостей преимущественно из Великобритании и Западной Европы, открыв гольф для Беларуси по-настоящему с международного, глобального уровня.

В турнире Mastercard Golf Cup сыграли ведущие гольфисты Беларуси, что гарантировало зрелищную и напряжённую борьбу. В течение двух дней участники демонстрировали не только технику, но и настоящий характер, справляясь с непростыми погодными условиями.

Победителями турнира стали Андрей Ярук и Ольга Яковлева. Их наградой стал поистине бесценный приз — возможность лично побывать на знаковых мировых чемпионатах. Андрей и Ольга поделились своими впечатлениями.



Андрей Ярук с супругой. Ольга Яковлева

— Что лично для вас означала победа в турнире Mastercard Golf Cup?

Андрей: Когда объявили, что главный приз — поездка на The Open, в семье появилась мечта. Занять первое место среди 100 человек сложно, но тем интереснее был вызов. The Open — это история, престиж и слава.

Ольга: Это была проверка себя и своих возможностей. Шла на турнир с пониманием, что могу победить. В день турнира не было волнения, была внутренняя уверенность. Это больше про желание улучшать свою игру, а не про то, чтобы «войти в историю».

— Какой был самый напряжённый момент во время игры?

Андрей: Напряжённых моментов, конечно, хватало. Задача была стать как можно выше в таблице после первого дня, чтобы в финальный день играть с лидерами. Во второй день удалось показать очень стабильный результат — пройти поле без сорванных лунок.





Ольга: В этот день удалось сфокусироваться и отнестись серьёзно, по-спортивному. У меня был сильный соперник, но напряжения не ощущалось. В этот день удалось сохранить хладнокровие и фокус. Помню важный пат соперника — именно в тот момент я окончательно поняла, что хочу эту победу.

— Главный приз турнира — это поездка на чемпионат в Уэльс/Северную Ирландию. Каковы были впечатления от поездки и её организации?

Андрей: Организация от Mastercard была безупречной! Сразу чувствовалось, что мы попали на невероятно значимое событие. Павильон от Mastercard был самой лучшей локацией для просмотра. Он растянулся вдоль 18-й лунки, и мы с высоты третьего этажа могли наблюдать за финальной лункой турнира. Эмоций масса: толпы болельщиков, драйвинг-рендж, где звёзды гольфа выполняли удары прямо перед нами!





Ольга: Поездка была организована на высочайшем уровне. Наш сопровождающий Джош — почти как личный консьерж-сервис, который был на связи ещё до начала турнира (при нахождении в Минске). В качестве гостей Mastercard мы были в очень небольшой группе, что делало опыт особенно эксклюзивным. Сама атмосфера здорово подстёгивает тебя к хорошим собственным результатам, а смотреть на игру вблизи — невероятно мотивирует.

— Что в этой поездке для вас стало самым бесценным?

Андрей: Море эмоций и незабываемых впечатлений! Привезли флаги с автографами сэра Ника Фальдо и Джастина Роуза. Даже удалось дать «пять» Брайсону Дешамбо, за которого болеет сын!

Ольга: Самым бесценным была возможность воочию наблюдать за игрой лидеров мирового рейтинга. Это даёт невероятный заряд энергии и желание добиваться своих лучших результатов.





— Повлияла ли эта победа на ваши дальнейшие планы в гольфе?

Андрей: О дальнейших планах промолчу, чтобы не сглазить!

Но хочу выразить огромную благодарность Mastercard и гольф-клубу Минск за предоставленную возможность принять участие в борьбе за такой грандиозный приз и за все эмоции, которые нас сопровождали во время поездки.

Ольга: Победа — это приятное состояние в моменте. Это больше, наверное, про внутреннее состояние. Ты порадовался и ставишь новые цели. Поэтому любая победа — это приятно. Ну, а дальше ты, наверное, хочешь сам себе сказать, что я так могу, и давай-ка поработаем, постараемся повторить результат. Это подтверждает, что ты можешь, и теперь хочется повторить успех и в других соревнованиях.





Андрей и Ольга стали не просто зрителями, а частью живой истории гольфа.

Mastercard гордится тем, что помогает преданным поклонникам гольфа осуществить их мечты и предоставляет уникальный шанс увидеть борьбу лучших спортсменов мира вживую.