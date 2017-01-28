Одним из важнейших событий внешней политики прошлой недели стал визит в Минск сербской делегации во главе с премьер-министром страны Александром Вучичем. Эксперты называют Сербию самой перспективной для Беларуси балканской страной, но предупреждают, что результаты будут куда скромнее, чем подписанные декларации.

Объединяться и сотрудничать

В непростых условиях современности, порой неожиданных, надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем.

«Мы видим, в каком направлении развивается сегодня мир — идут очень опасные процессы, неожиданные процессы», — заявил белорусский официальный лидер.

Он считает, что при этом главной тенденцией остается глобализация, в том числе экономическая. «Мы никуда не денемся от того, чтобы выстраивать наше сотрудничество, чтобы в этом бурном мире выстоять и развиваться на благо наших государств и наших народов», — убежден Александр Лукашенко.

Официальный лидер пообещал не предъявлять Сербии претензий, «если она будет развиваться своим путем» (не уточнив, за что) и частично взял на себя ответственность за этот путь. «Наверное, и мы повинны в том, что Сербия оказалась в такой ситуации. Все-таки после распада Советского Союза нам надо было серьезно подумать, чтобы выстраивать более тесные отношения», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Товарооборот снизился почти в два раза

Традиционно от всех политических контактов официальный Минск ждет прежде всего экономических дивидендов: разговор начинается с обещаний вечной дружбы, но заканчивается всегда разговорами о поставах и торговыми отношениями. С Сербией экономически дела — плохи, и это признал и Александр Лукашенко.

По итогам 2015 года товарооборот между двумя странами составлял около $250 млн. В 2016 году наблюдалось сокращение показателя почти вдвое.

По словам Лукашенко, необходимо найти «болевые» точки, которые нужно устранить, и пути, которые приведут к восстановлению товарооборота. «Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы достичь хотя бы прежнего уровня товарооборота», — считает глава государства.

А вот и обещания вечной дружбы: «Даже если порой нам невыгодно было. Мы занимали принципиальную позицию, в том числе по вопросам единства вашего государства. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем».

В ответ Александр Вучич заявил, что Сербия также рассчитывает на существенное наращивание товарооборота с Беларусью. Он поблагодарил белорусскую сторону за «огромную поддержку в сохранении целостности и суверенитета Сербии». По словам Вучича, необходимо сделать все возможное для увеличения белорусско-сербского сотрудничества в политике и экономике. Председатель правительства Сербии убежден в том, что Беларусь и Сербия совместными усилиями смогут нарастить товарооборот.

Светлое будущее белорусско-сербских отношений

1. Беларусь готова поставлять в Сербию технику (автобусы, троллейбусы и электробусы, строительную технику).

2. Рост товарооборота: белорусский премьер Андрей Кобяков заявил, что Беларусь и Сербия намерены в ближайшее время достичь товарооборота в 500 миллионов долларов в год. «Увеличение товарооборота до 500 долларов США в ближайшие годы — это реальная планка взаимного сотрудничества», — цитирует Кобякова «Спутник».

3. Беларусь также заинтересована в создании международного холдинга по производству автокомпонентов.

4. Делегация правительства Сербии обсудила с руководством Беларуси возможность закупки вооружений, а также совместного производства вооружений. Глава государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев и министр обороны Сербии Зоран Джорджевич подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

5. Среди по крайней мере декларативных достижений визита сербской делегации — «дорожная карта» по развитию сотрудничества на 2017-2018 годы. Подписи под документом поставили министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и министр экономики Сербии Горан Кнежевич.

«Дорожная карта станет базовым элементом двустороннего взаимодействия в различных сферах на ближайшую перспективу. Эти договоренности призваны укрепить правовую основу нашего сотрудничества и наметить новые направления взаимодействия в указанных сферах», — цитирует Андрея Кобякова БелТА.

Перспективные отношения

Из всех балканских стран, сказал БДГ международный обозреватель Роман Яковлевский, отношения с Сербией — наиболее перспективные.

«Однако эта перспектива имеет сложности в реализации. Например, во время последней встречи президентов двух стран в прошлом году Лукашенко высказал идею собрать в Минске глав всех бывших республик Югославии и порешать дела, он выразил готовность помодерировать встречу. В ответ президент Сербии Томислав Николич сказал, что уже говорил с некоторыми руководителями республик. Но об этом проекте с тех пор ничего не было слышно», — отметил эксперт, добавив, что сейчас как раз наблюдается обострение между Сербией и Косово, но тема все равно не получила продолжения.

Яковлевский опроверг теории о том, что общность Беларуси и Сербии в отсутствии стремления в ЕС. «Беларусь туда не стремится вообще. Сербия же очень целенаправленно и и систематически приближается к подписанию важных соглашений, которые открывают перспективы вхождения в ЕС», — пояснил эксперт.

При этом, он подчеркнул, что по-иному обстоит ситуация с НАТО: почетный консул Беларуси в Сербии Радомир Карич ранее сказал о вступлении в североатлантический альянс, что в «Сербии сумасшедших политиков нет».

«По Евросоюзу Карич сказал мне, что они работают над этим вопросом, растет число сторонников. Но это было еще до разразившегося в Евросоюзе миграционного кризиса», — добавил Роман Яковлевский.

Эксперт отметил, что Беларусь и Сербия развивают и военное сотрудничество, были неоднократные визиты министров обороны. «Сербия, в отличие от других стран Балканского региона, по мере сил сотрудничает с ЕАЭС и ОДКБ, проводит совместные военные учения. Влияет ли это на ее «дорожную карту» в ЕС неизвестно, пока таких данных нет, что Сербию ругают и наказывают», — пояснил он.

При этом, международный обозреватель признал, что в истории белорусско-сербских отношений фактически не было обострений. «Когда был апогей санкций, Сербия вынуждено к ним присоединилась, стремясь в объединенную Европу, но не проявляла энтузиазма и рвения в их выполнении. Когда санкции были сняты, она одна из первых с радостью это восприняла», — сказал Яковлевский.

Кстати, Сербия это и одна из немногих европейских стран, где был Лукашенко. «Он был в Париже, Белграде и Риме. Можно по пальцам одной руки пересчитать эти страны», — добавил эксперт.

Что же касается экономических результатов, то, как отметил международный обозреватель, «заявленные меморандумы заметно отличаются от реальных достижений, но сербский бизнес тут присутствует».