﻿﻿ Сборная Беларуси пропустила 10 голов в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом. 21.by
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Сборная Беларуси пропустила 10 голов в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

30.01.2017 22:30 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси неудачно начала выступление на чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы «В» белорусская дружина по всем статьям уступила команде Норвегии — 1:10.

В каждом из двух таймов подопечные Николая Соловьева пропустили по 5 мячей, а единственный гол в ворота скандинавов забил Сергей Юсупов, отличившийся в концовке встречи.

Во втором туре 31 января белорусские хоккеисты сыграют со сборной Германии, которая сегодня проиграла американцам со счетом 4:9.

В группе «А» обладатели бронзы ЧМ-2016 хоккеисты Швеции в первом поединке уверенно переиграли серебряных призеров прошлого мирового первенства финнов — 8:2. Позже действующие чемпионы мира россияне встретятся с командой Казахстана.

После финиша группового этапа 2 февраля состоятся четвертьфинальные матчи, полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок за золото и игра за бронзу состоятся 5 февраля.

 
 
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Сборная Беларуси неудачно начала выступление на чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене.

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