20 февраля истекает срок уплаты сбора на финансирование госрасходов. Об этом 12 февраля заявили на двух главных белорусских телеканалах представители Министерства по налогам и сборам (МНС).

Замминистра Татьяна Шевченко в программе «Главный эфир» на "Беларусь 1" сообщила, что в настоящее время плательщиками сбора в соответствии с декретом президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» определены 470 тысяч человек. Уплатили его только 46 тысяч человек. Поступившая сумма — порядка 14 млн рублей. Все платежи должны быть оформлены к 20 февраля. «Те граждане, которые не сделали это, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 2 до 4 базовых величин, либо административному аресту», — сказала она.

Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько отметил, что основная масса граждан, которые получили извещения, но не являются плательщиками сбора — это люди, которые находились за границей. «Если человек больше чем полгода отсутствует в стране, он не платит. Это надо подтвердить», — сказал чиновник. Другое дело, что «около 80−90% из них проживают в России». «Поскольку у нас нет границы, мы не можем отследить этот момент по пересечению госграницы», — отметил Рассолько в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ. Поэтому им необходимы подтверждающие документы — справка от работодателя, например, или договор найма помещения.

При этом представитель МНС отметил, что гражданам «не надо лететь из Мексики в Беларусь, чтобы подтвердить, что он не является плательщиком сбора». По его словам, для этого есть возможность электронного сообщения в МНС. Оплатить же сбор можно также дистанционно.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят 2 апреля 2015 года. В декабре прошло года Александр Лукашенко поручил доработать документ, чтобы в каждом конкретном случае учесть все обстоятельства, в том числе и сложную жизненную ситуацию.

По словам Рассолько, уже имеется большое количество обращений граждан в местные исполнительные органы с просьбой освобождения от уплаты налога на тунеядство. «Где-то 300, где-то 1000 обращений. О точной цифре можно будет говорить после окончания срока уплаты», — отметил в МНС.