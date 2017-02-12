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БАТЭ победой над украинским клубом завершил первый межсезонный сбор в Турции

13.02.2017 00:12 — Разное | Tut.by  
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Футболисты БАТЭ 12 февраля победой над украинским «Черноморцем» завершили тренировочный сбор в турецком Белеке, сообщает официальный сайт борисовского клуба.


Алексей Риос. Фото: fcbate.by

БАТЭ — «Черноморец» — 1:0 (0:0)

БАТЭ: Д. Щербицкий (А.Чичкан, 63), М. Жавнерчик, Д. Поляков, Е. Яблонский, М. Володько, Е. Березкин (В.Гвилия, 46), Ю. Кендыш (Е.Березкин, 78), М. Иванич, А. Джигеро (А.Риос, 46), А. Рушевич (В.Родионов, 46), И. Стасевич (к).

Гол: 1:0 — А. Риос (90+1, пас — М. Володько).

Видео: fcbatetv

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Победу борисовчанам уже в компенсированое судьями время второго тайма принес Алексей Риос, завершивший прострел Максима Володько.

Алексей Риос стал автором и еще одного гола БАТЭ на сборе в Турции — именно он поразил неприятельские ворота в проигранном поединке с болгарским «Лудогорцем» (1:2). Еще один спарринг, со словенским «Марибором», завершился вничью — 0:0.

 
 
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Футболисты БАТЭ 12 февраля победой над украинским "Черноморцем" завершили тренировочный сбор в турецком Белеке, сообщает официальный сайт борисовского клуба.

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