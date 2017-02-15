В январе 2017-го закончился 14-месячный период непрерывного ежемесячного снижения остатков средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте: остатки незначительно выросли. Однако рост этот произошел исключительно капитализацией начисленных процентов: их объем вдвое превысил сумму совокупного прироста остатков. То есть чистый отток валюты сохранился (15-й месяц подряд), хотя и снизился до минимума.

Январский прирост остатков позволил вновь вернуть их объем выше отметки в $7 млрд, ниже которой он упал в декабре 2016-го года впервые с начала 2014-го. При одновременном падении иностранных активов (требований к нерезидентам) банковской системы Беларуси, которое произошло в январе и было довольно существенным, превышение обязательств перед населением в валюте (коими и являются валютные вклады физлиц) над суммой этих активов заметно увеличилось.

Все это произошло на фоне падения доллара в Беларуси, которое привело к Br-убыточности депозитов в долларах и евро - Br-эквивалент остатков этих депозитов в январе сократился при текущем инфляционном обесценении Br-рубля, то есть, вклады уменьшились по своей покупательской способности. Когда как Br-рублевые, наоборот, сейчас сверхвыгодны .

Валютная же доходность же срочных инвалютных депозитов, в среднем по стране, вновь упала после небольшого роста процентных ставок в декабре, в очередной раз обновив их исторический минимум: средняя ставка по всем действующим срочным вкладам физлиц опустилась до 3,0%, а по вновь открывающимся – до 2,1% годовых.

Доллар сильно дешевеет в Беларуси

За январь доллар в Беларуси подешевел на 1,17% (с 1,9585 Br/$ до 1,9356 Br/$), а к середине февраля – еще на 2,85% (с 1,9356 Br/$ до 1,8804 Br/$ на торгах на БВФБ 15-го февраля). Таким образом, почти весь девальвационный рост января-февраля 2016-го за год сошел на нет.

Br-рублевый эквивалент $1000 в конце декабря - Br1958,5 по курсу конца декабря, превратился в конце января в Br1935,6 (=$1000*1,9356 Br/$ - курс последних в январе торгов на БВФБ), то есть Br-эквивалент стал на 1,17% меньше, что означает минус 14,0% годовых.

В феврале, на текущий момент, средняя скорость падения доллара выросла до более чем 69% годовых: с конца января по 15-е февраля доллар подешевел еще на 2,85%.

За период после валютно-финансового кризиса 2011-го года, когда была сильнейшая с 90-х годов девальвация Br-рубля, самый большой процент роста курса доллара за месяц был в декабре 2014-го (410% годовых, по рыночному курсу), в августе 2015-го (173% годовых) и в январе 2016-го (146% годовых).

Наибольший же процент падения курса доллара в Беларуси за календарный месяц был в указанном периоде в марте и апреле 2016-го (соотв., 76% и 55% годовых).

Проценты по новым валютным депозитам продолжили снижение

После декабрьского увеличения средние по стране процентные ставки по новым (открытым в отчетном месяце) срочным вкладам физических лиц в иностранной валюте по всем срокам размещения упали на былой, «додекабрьский», уровень, составив в январе 2,1% годовых.

Падение отмечено и в секторе “длинных” (на срок свыше 1 года) вкладов - до 2,7% годовых, иотолры “коротких” (на срок до 1 года) - до 1,7% годовых.

В разрезе возможности досрочного закрытия средние по стране ставки по отзывным депозитам физических лиц остались на прежнем уровне (1,6% годовых, 4-й месяц подряд), а по безотзывным - снизились (до 2,9% годовых – уровень ноября).

Средняя по стране процентная ставка по всем текущим, уже действующим, срочным валютным вкладам в январе в очередной раз обновила исторический минимум, составив 3,0% годовых: доля новых, все менее доходных, вкладов становится в общей массе действующих все больше.

За последние годы доходность срочных валютных депозитов физлиц снизилась в разы. Максимум последнего 10-летия был в 2009-ом году - свыше 11% годовых и в конце 2011-го - начале 2012-го - 8,5-9 % годовых. Для сравнения, в Украине сейчас доходность срочных валютных вкладов для населения – 5-6% годовых.

Валютные вклады в январе принесли мизерную прибыль, а с учетом инфляции - убыток

Падению курсов доллара в Беларуси многие не рады: после частых и сильных девальваций Br-рубля многие вложились в иностранную валюту, а объем валютных вкладов физлиц в банках стал огромный. И вся эта валютная масса дешевеет при снижении стоимости доллара: ее Br-эквивалент уменьшается, в то время как цены на товары и услуги постоянно растут.

Средняя по стране ставка по всем действующим срочным вкладам физических лиц в иностранной валюте (3,0% годовых) обеспечила в январе прирост тела долларового вклада на 0,25%. Но если учесть падение курса доллара в этом месяце на 1,17%, то выходит Br-рублевая убыточность $-депозита размером 0,92% за месяц, а это 11% годовых.

На $1000 остатка срочного вклада в конце декабря банком начислено за январь $2,50 процентов (по ставке 3,0% годовых - средней по всем текущим срочным валютным вкладам физлиц). А Br-эквивалент этого, уже приращенного банком, депозита, наоборот, снизился с Br 1958,5 (= $1000 * 1,9585 Br/$, курс БВФБ в конце декабря) до Br 1940,4 ($1002,50 * 1,9356 Br/$, курс БВФБ в конце января), то есть на 0,92% ниже (минус 11% годовых).

Кроме этого еще и инфляция в Беларуси в январе составила 0,87%, которая обесценила на этот процент сам Br-рубль, еще больше понизив покупательную способность долларового вклада.

Br-рублевые месячные убытки в посткризисный период (после 2011-го года) долларовые вкладчики подсчитывали лишь несколько раз, но в последнее время они и чаще и намного больше по размеру.

Наибольшие же Br-прибыли, сильно увеличивавшие покупательскую возможность $-вкладов, были в девальвационные месяцы и достигали сотен процентов годовых.

Остатки средств населения выросли впервые после 14-и месяцев подряд их снижения

В январе 2017-го года закончился начатый в конце 2015-го 14-месячный период непрерывного падения остатков средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте: остатки незначительно выросли – на $9 млн.

А максимальное снижение за месяц в прошлом году было в феврале - $117 млн.

Процентное снижение остатков в январе – 0,12%. Рекордные снижения остатков валютных вкладов физлиц были в валютно-финансовый кризис 2011-го, когда на фоне возникшего дефицита валюты у людей появились опасения за свои валютные сбережения.

Наиболее же значительные приросты остатков были в конце 2008-го - начале 2009-го, когда стало понятно, что многолетний бездевальвационный период 2002-08 гг. окончен, и после кризиса 2011-го (с конца 2011-го по конец 2012-го), когда валюта стала возвращаться в банки после ее выноса в кризис (предпочтение отдавалось валютным вкладам из-за комплекса девальвационных опасений).

Остатков на срочных инвалютных вкладах физлиц – снова больше $7 млрд

В предыдущем месяце (декабрь 2016-го) впервые с начала 2014-го остатки инвалютных вкладов физлиц составили сумму меньше $7 млрд. Это стало результатом 14-месячного их непрерывного снижения, начатого с исторически максимальной суммы в $7,840 млрд в октябре 2015-го.

С начала периода падения (то есть с ноября 2015-го, за 14 месяцев) остатки сократились на $841 млн, а за календарный 2016-й год – на $692 млн. Еще на $90 млн сократились за 2016-й остатки на переводных валютных вкладах физлиц.

Прерванный 14-месячный период снижения остатков валютных вкладов физлиц был не самый резкий (как было, например, в 2011-м), но самый длительный.

Падение курса доллара привело к тому, что Br-эквивалент остатков средств населения на срочных валютных депозитах в январе не вырос, как непосредственно в валюте, а, наоборот, сократился - более чем на 1%, составив Br13,564 млрд (по курсу последних в январе торгов на БВФБ).

Но и сегодняшняя сумма остается значительной: для сравнения, остатки Br-рублевых срочных депозитов физлиц в конце января 2017-го - лишь Br3,056 млрд, а исторически рекордный объем - Br3,504 млрд. Рекордная же сумма Br-эквивалента остатков срочных валютных вкладов населения - Br16,24 млрд (февраль 2016-го).

Чистый отток валюты с валютных депозитов физических лиц сохранился, но снизился до минимума

Исходя из средней ставки по всем действующим (текущим) срочным депозитам физических лиц в иностранной валюте в январе, а это 3,0% годовых, и объема инвалютных вкладов на начало отчетного месяца ($6,999 млрд), расчетная сумма начисленных за январь процентов - $17,5 млн, которые, в основной своей массе снова рекапитализированы во вклад.

А с учетом того, что итоговый прирост остатков составил меньшую цифру ($8,7 млн), получается, что чистый отток валюты с вкладов физлиц в январе сохранился, но сильно уменьшился, составив менее $9 млн, в пределах погрешности расчетов (Национальный банк не предоставляет информацию о сумме начисленных и капитализированных процентов: все цифры – расчетные, но по ним можно судить о текущей динамике).

Таким образом, январь 2017-го - 15-й подряд месяц чистого оттока валюты с вкладов физлиц. Просто на этот раз он очень сильно сократился. Настолько, что стал меньше процентного приращения остатков вкладов, благодаря которым и вышло итоговое за январь увеличение остатков.

Рекордный чистый отток был в апреле, мае и июне 2011-го, когда чистый вынос за эти 3 месяца составил $1,18 млрд, а из недавнего – в январе 2015-го ($156 млн), феврале 2016-го ($144 млн) и мае 2016-го ($133 млн).

Максимальный же чистый месячный приток был в декабре 2008-го года ($350 млн), в октябре 2011-го ($254 млн) и июле 2013-го ($242 млн).

Доля срочных вкладов физических лиц в иностранной валюте в инвалютной денежной массе

Доля остатков срочных валютных вкладов населения в иностранной денежной массе, куда входят переводные и срочные депозиты физических и юридических лиц в иностранной валюте, инвалютные ценные бумаги вне банковского оборота и депозиты в драгоценных металлах, составила в конце отчетного января 58,9%.

Доля срочных инвалютных вкладов физических лиц в ШДМ

Доля остатков средств населения на срочных инвалютных депозитах в широкой денежной массе (М3) в конце отчетного января – 41,0%. Для сравнения, доля срочных Br-депозитов физических лиц в М3 – 9,2%.

Доля валютных вкладов в общей сумме срочных вкладов физических лиц остается высокой

Сокращение остатков срочных инвалютных депозитов физлиц в последнее время при одновременном приросте остатков Br-рублевых вкладов привело к снижению доли первых в общем объеме срочных вкладов населения, но которая, все же, остается очень высокой: на конец января объем срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте - это 81,6% всех срочных вкладов населения.

Соотношение “валютные активы / срочные валютные обязательства перед населением” в январе ухудшилось

Если риск по рублевым депозитам заключается в риске потерь их долларового эквивалента при девальвации Br-рубля, то по депозитам в иностранной валюте - в недостаточной инвалютной ликвидности банковской системы, когда иностранных активов (требований к нерезидентам) у нее меньше ее же совокупных (внешних и внутренних) обязательств в инвалюте. Среди которых наибольшая доля – это срочные инвалютные вклады физлиц (это внутренние обязательства банковской системы в иностранной валюте). Из-за чего попытка массового снятия валюты населением с депозитных счетов приведет к коллапсу банковской системы: столько валюты просто нет.

На конец января 2017-го объем иностранных активов (требований к нерезидентам) в банковской системы - $6,491 млрд, а объем срочных инвалютных депозитов населения - $7,008 млрд. Таким образом, имеющийся объем внешних валютных активов на 7,4% меньше только лишь этой части валютных обязательств.

Месяц назад соотношение было заметно лучше (-2,2%), но в январе иностранных активов стало меньше (на $351 млн), а срочных инвалютных вкладов физлиц – больше (на $9 млн).

Наихудшее соотношение было в начале 2016-го года: в январе-феврале того года валютных активов было меньше, чем срочных валютных обязательств перед населением на 28,7%.