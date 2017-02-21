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Ночью в Минске горел Peugeot. Огонь повредил припаркованные рядом машины

22.02.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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Загорание началось в моторном отсеке Peugeot 307, припаркованного напротив дома № 24 по улице Горецкого. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.

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Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило 22 февраля, в 00.47. Когда спасатели прибыли на место вызова, Peugeot горел открытым пламенем. Пожар оперативно ликвидировали.

В результате возгорания в Peugeot поврежден моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, обшивка потолка. Также огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля: Volkswagen Golf и Fiat Punto.

















Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке Peugeot.

 
 
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Инцидент произошел напротив дома №24 по улице Горецкого.

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