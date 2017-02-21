|
Ночью в Минске горел Peugeot. Огонь повредил припаркованные рядом машины
Загорание началось в моторном отсеке Peugeot 307, припаркованного напротив дома № 24 по улице Горецкого. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Как рассказали в
В результате возгорания в Peugeot поврежден моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, обшивка потолка. Также огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля: Volkswagen Golf и Fiat Punto.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке Peugeot.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел напротив дома №24 по улице Горецкого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии