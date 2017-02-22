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Волейболистки "Минчанки" завершили выступление в Кубке ЕКВ

22.02.2017 23:08 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки», несмотря на победу в пяти партиях в повторной встрече 1/8 финала в столичном Дворце спорта над итальянской командой «Бусто Арсицио» со счетом 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 24:26, 15:10), завершили выступление в Кубке ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок между этими клубами состоялся 8 февраля, и победу в нем отпраздновали соперницы белорусок — 3:0. Для продолжения борьбы подопечным Виктора Гончарова необходима была победа в трех или четырех сетах, но «Бусто Арсицио» сумел выиграть две партии, которые обеспечили итальянками участие в следующем раунде соревнований.

Самыми результативным игроками завершившейся встречи стали Оксана Ковальчук (20 очков) и Валентина Диуф (31 очко).

В четвертьфинале Кубка ЕКВ «Бусто Арсицио» встретится с венгерском клубом «Бекешчаба».

Лучшим достижением «Минчанки» в еврокубках остается четвертьфинал в Кубке вызова в 2010 году, когда белоруски уступили дорогу в «финал четырех» польской «Гвардии».

«Минчанка» начала выступление на международной арене в текущем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. В этом престижном турнире белоруски были сильнее финского ХПК (3:1, 0:3 и выиграли дополнительный, «золотой», сет — 15:10), но уступили турецкому «Экзачибаши» (1:3, 0:3) и продолжили выступление в Кубке ЕКВ.

Ранее борьбу на евроарене завершили мужские волейбольные клубы «Строитель», «Шахтер» и «БАТЭ-БГУФК».

 
 
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