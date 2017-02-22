Государственный комитет по имуществу и Министерство жилищно-коммунального хозяйства уполномочены разъяснять вопросы применения Указа № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд». Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 22 февраля.

Теперь Госкомимущество может разъяснять вопросы, связанные с изъятием участков для госнужд и сносом расположенных на нем строений в части:

— возмещения возникших в связи с изъятием участков убытков;

— определения рыночной стоимости сносимых объектов недвижимого имущества, предоставляемых в собственность жилого дома, строений, сооружений и насаждений при нем или квартиры типовых потребительских качеств и размера соответствующей денежной компенсации,

— предоставления землепользователю, землевладельцу, собственнику или арендатору другого земельного участка взамен изымаемого,

— государственной регистрации в отношении земельного участка и (или) расположенных на нем жилого дома либо квартиры типовых потребительских качеств, передаваемых взамен изымаемого земельного участка и сносимых объектов недвижимого имущества, и прав, ограничений (обременений) прав на них.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства уполномочено разъяснять вопросы, связанные с предоставлением жилых помещений взамен подлежащих сносу (определение соответствия предоставляемого жилого помещения типовым потребительским качествам, площадь предоставляемого жилья, условия предоставления жилья (в собственность, по договору найма), вопросы выселения гражданина, являющегося собственником сносимого объекта недвижимого имущества, и членов его семьи из жилого дома (квартиры).