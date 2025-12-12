В Минске достраивают уникальный ЖК с бизнес-центром класса Prime. Что тут можно купить для жизни и работы?

Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс со старта смог покорить сердца минчан уникальным проектом, предусматривающим строительство целого «мини-сити» в пешеходном квартале — необычными по архитектуре и начинке домами, панорамными лифтами, разнообразной инфраструктурой и интересным благоустройством. Конечно, речь о МК «Фарфоровый» , расположенном в тихом центре Минска с хорошей транспортной доступностью. Совсем скоро в комплексе сдадут последний жилой дом, а в следующем году завершится и стройка первого бизнес-центра делового кластера. Мы узнали, остались ли тут еще свободные квартиры и офисы. Спойлер: есть весьма интересные предложения к праздникам!



Напомним, что свое название МК «Фарфоровый» получил не просто так. Дело в том, что еще со времен Российской империи на этом месте работал Минский фарфоровый завод. Район в целом интересен своей историей: это тот самый редкий случай, когда можно переехать в новостройку, но при этом оказаться в окружении атмосферы разных эпох. По одной из версий, Минск был основан именно тут, в районе реки Переспа. Легенда гласит: основатель Минска богатырь и чародей Менеск построил здесь водяную мельницу о семи колесах, которая молола муку из камней. Полюбилась Менеску дочь Водяного — прекрасная девушка по имени Свислочь. Пекла Свислочь для надоевших женихов каменные пироги. Парни ломали о них зубы — и уходили ни с чем. А Менеск смолол каменный пирог на своей чудо-мельнице и добился расположения красавицы. Эту и другие легенды древнего Минска авторы проекта отразили в интерьерах комплекса.

Жилая часть комплекса рассчитана на три дома. Две многоэтажки уже заселены, а третью вот-вот введут в эксплуатацию. Планируется, что последняя новостройка «Фарфорового» (дому уже присвоен адрес — улица Кропоткина, 63) будет введена в эксплуатацию в конце декабря. Сейчас в здании на 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей идут финишные работы. Кстати, если вы находитесь в поиске новой квартиры в действительно хорошей локации, то советуем поторопиться. Свободных квартир в «Фарфоровом» осталось всего 5.

Из доступных вариантов — 2 двухкомнатные квартиры, 2 трехкомнатные и 1 пентхаус. Подчеркнем, что стоимость квадратного метра в почти готовом доме стартует от 2300 долларов в эквиваленте (дешевле, чем в некоторых столичных домах, которые еще не показались из котлована)!

Так, в продаже есть две интересные двухкомнатные квартиры с террасами на 14-м этаже. Площадь этих двушек составляет 66 и 73 квадрата. При покупке квартир до Нового года будет действовать акционная цена — 2750 долларов за квадрат.

Еще одно заманчивое предложение — две трехкомнатные квартиры на последнем (15-м) этаже новостройки. Особенность этих трешек — огромные террасы по 42-43 метра. Представьте, с учетом этажности, какие рассветы и закаты можно будет отсюда наблюдать. Площади трехкомнатных квартир — 98 и 110 квадратных метров. Это жилье предлагают по 2300-3050 долларов за квадрат, а к террасам применяется коэффициент 1/3. Если вам важны эффектные виды из окон, то однозначно стоит присмотреться.

И, наконец, самый роскошный способ стать частью комьюнити «Фарфорового» — это пентхаус в готовом доме на Кропоткина, 59. Двухуровневая квартира расположена на 13-14 этаже и насчитывает 136 квадратных метров площади. Жилье сдается со свободной планировкой, готовое к чистовой отделке. Квадратный метр в квартире оценили в 2250 долларов. При желании в придачу к пентхаусу еще можно докупить машино-место в паркинге этого дома — его стоимость начинается от 16 500 долларов.

Отметим, что все квартиры в МК «Фарфоровый» сдаются с качественной черновой отделкой, они оборудованы поквартирными малошумными приточно-вытяжными вентиляционными установками с рекуперацией тепла, комплектом автоматики и пультом управления. Сам комплекс уже вовсю обживается. В первых этажах ярких многоэтажек открылись 4 различных салона красоты, 2 кофейни, три цветочных, фитнес-центр, студия йоги, продуктовый маркет «У дома», ПВЗ. Вся внутренняя территория комплекса пешеходная. Тут оборудованы уникальные детские площадки и разнообразные зоны отдыха, а в центре после сдачи всех объектов появится целый благоустроенный пешеходный бульвар с сухой рекой и творениями авторства известного скульптора Константина Селиханова.



Впрочем, уже сейчас новоселам есть где прогуляться. Вокруг дома можно найти множество парков, а до набережной реки Свислочь и Парка Победы — всего 500 метров. К тому же, не забываем, что неподалеку уже строятся 2 станции метро — «Переспа» и «Комаровская» Зеленолужской линии, что сделает комплекс еще более привлекательным. А что с инфраструктурой? Внутри комплекса застройщик предусмотрел СПА, кафе, боулинг, продуктовый магазин, тренажерный зал и многое другое. Первая отличная новость — здание СПА-комплекса уже введено в эксплуатацию. На первом этаже двухэтажной постройки появятся фитнес-центр, массажные кабинеты, салон красоты и солярий, на втором — физкультурно-оздоровительный комплекс с финской, русской и турецкой саунами, бассейном с противотоком и подводным массажем, джакузи и витаминным баром. Попасть в СПА можно будет с пешеходного бульвара или прямо из подземного паркинга. Внутри здания выполнена отделка мест общего пользования и первого этажа. Сейчас СПА-комплекс ищет того, кто вдохнет в него жизнь. Здание продается за 1 200 000 долларов. Также застройщик готов рассмотреть вопрос о долгосрочной аренде.

Неподалеку от СПА-центра расположилось еще одно здание — в будущем здесь планируется разместить кафе и боулинг-центр. Общая площадь этого строения составляет 711 квадратных метров (357 и 353 квадрата). Помимо кафе и боулинга, это место подойдет и для других развлекательных бизнесов. К примеру, тут можно открыть площадку для семейных праздников, VR-арену, помещение для квестов, скалодром, ремесленные мастерские, dark-kitchen, фотостудию. Перед кафе на бульваре разместится амфитеатр — здесь можно будет проводить детские, семейные или профессиональные праздники и концерты. Так как кафе и боулинг находятся под одной крышей, это поможет усилить и дополнить позиции каждого бизнеса. Помещение боулинга можно приобрести за 767 765 долларов, помещение кафе — за 760 885 долларов.

Когда сдадут первый бизнес-центр класса PRIME и что в нем продается? Сейчас в комплексе строится бизнес-центр «Эллипс» . К слову, это единственный из трех бизнес-центров «Фарфорового», офис в котором можно купить. Остальные два БЦ («Рондо» и «Зигзаг») застройщик предлагает только в аренду. Ввести первый бизнес-центр делового кластера в эксплуатацию планируется в сентябре 2026 года. БЦ «Эллипс» практически первый в городе бизнес-центр класса PRIME по Московской классификации .



Высший класс – это не только престижная локация, продуманная логистика, полная обеспеченность машино-местами, ультрасовременные инновационные инженерные системы, качественная инфраструктура сервиса. Это обязательно энергоэффективная система здания и его обслуживания, видеонаблюдение и ID-доступ. Это гибкость офисной планировки, адаптивность под текущие нужды компании, панорамное остекление. Это внедрение инновационных решений, позволяющих регулировать микроклимат в отдельных офисных блоках – трехтрубная система кондиционирования (возможность одновременно включать охлаждение/обогрев соседних помещений), индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, автоматизированная система пожаротушения. Это доступ на парковку по принципу «сухие ноги». В БЦ три панорамных импортных лифта, два спускаются прямо в подземный паркинг. Кстати, о паркинге — он будет сдан уже в декабре этого года. В продаже еще имеются машиноместа, в том числе и с электрозарядкой. Стоимость обычного места начинается от 14 500 долларов, с электрозарядкой — от 18 000 долларов. Застройщик обращает внимание, что после сдачи здания в эксплуатацию машино-места будут продаваться с НДС (+20%). Так что, есть смысл поторопиться.



Проявить оперативность стоит и в том случае, если вы задумываетесь о покупке офисных помещений. Учитывая ситуацию на рынке жилья и то, что сдача офиса в аренду в будущем может обеспечить постоянный доход, все больше инвесторов обращают внимание именно на коммерческую недвижимость. Сегодня в «Эллипсе» можно приобрести офисы площадью от 40 до 90 квадратных метров по стоимости от 1550 долларов за квадратный метр. К примеру, именно столько будет стоить 70-метровое помещение на третьем этаже комплекса.









Тем, кого интересуют офисы попросторнее, застройщик готов предложить целые этажи площадью до 516 квадратов. В этом случае можно будет ограничить доступ в лифты и на этаж с помощью персональных ID-карт. При покупке этажа целиком, начиная с 6 уровня, действует цена от 1525 долларов/м².

Кстати, всем, кто успеет приобрести офис до Нового года, к вводу будет предоставлена согласованная планировка. Застройщик также обещает индивидуальные условия и доступный кредит на строительство от банка-партнера.

