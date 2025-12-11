ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Всё легко»: Life обновил основную тарифную линейку

11.12.2025 16:33 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Безлимит звонков во все сети и антивирус для смартфонов — цифровой оператор Life запустил новую тарифную линейку «Всё легко». Тарифы разработаны на основе запросов абонентов и отражают ключевой для Life принцип — понятные и прозрачные решения без скрытых условий. А цены по акции стартуют от 4,9 рублей в месяц. Спецпредложение приурочено к ребрендингу Life и действует до 12 января 2026 года.

Новая линейка включает три тарифа, которые разработаны для пользователей с разными цифровыми привычками: «Всё легко», «Всё легко+», «Всё легко Pro».

Главные преимущества линейки — в каждом тарифе безлимит минут во все сети и антивирус для смартфонов. Бесплатная раздача трафика — базовая опция для всех тарифов Life — включена и в новую линейку.

В стартовом «Всё легко» безлимит звонков дополняют 15 ГБ интернет-трафика. Для новых абонентов тариф можно подключить за 4,9 руб/мес. «Всё легко+» получил в два раза больше интернета — 30 ГБ. В Pro версии абонентам доступны 60 ГБ и безлимит на популярные соцсети и мессенджеры. Стоимость тарифа для новых пользователей — 9,9 руб/мес.


Бесплатный доступ к защите Kaspersky Standard Mobile на всех тарифах линейки включает антивирус в режиме реального времени, интернет-защиту, возможность поиска и блокировки потерянного устройства, а также защиту от сталкерского ПО.

— Запуская любой продукт, мы опираемся на реальные цифровые привычки и запросы наших абонентов. Результаты внутренних исследований показали, что для 75% пользователей важен безлимит минут, а 90% наших абонентов продолжают использовать звонки как основной способ общения с семьёй и друзьями. Поэтому в новой линейке мы сделали безлимитное общение базой каждого тарифа — чтобы связь оставалась лёгкой, удобной и естественной частью повседневной жизни, — отмечают в Life.

Название тарифной линейки «Всё легко» рассказывает о новом позиционировании Life, а запуск линейки приурочен к ребрендингу цифрового оператора.

Для абонентов, которые выбирают полный безлимит интернета и минут, в портфеле Life остаётся тариф «Бесконечный Pro Max». В премиум-пакет тарифа входит подписка Яндекс Плюс, выбор красивого номера, приоритетное обслуживание в контакт-центре и защита от случайных подписок. На тариф действует спеццена для новых абонентов — 14,9 руб/мес.

Об операторе:

Life — цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются более 1,5 млн белорусов, а рост активной абонентской базы за 2025 составил 6,3%. Услуги 4G Life доступны для 99% жителей страны, а абоненты оператора получают доступ ко всем базовым станциям LTE.

В декабре 2025 Life объявил о ребрендинге, который показал выход оператора за рамки телекома. Изменение фирменного стиля стало частью масштабной трансформации: развитие собственных IT-решений, реновация торговой сети, перезапуск цифровых сервисов и создание экосистемного приложения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безлимит звонков во все сети и антивирус для смартфонов - цифровой оператор Life запустил новую тарифную линейку «Всё легко». Тарифы разработаны на основе запросов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как управлять командой, чтобы у всех было единое представление о работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика