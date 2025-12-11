«Всё легко»: Life обновил основную тарифную линейку

Источник материала: ProBusiness





Безлимит звонков во все сети и антивирус для смартфонов — цифровой оператор Life запустил новую тарифную линейку «Всё легко». Тарифы разработаны на основе запросов абонентов и отражают ключевой для Life принцип — понятные и прозрачные решения без скрытых условий. А цены по акции стартуют от 4,9 рублей в месяц. Спецпредложение приурочено к ребрендингу Life и действует до 12 января 2026 года.

Новая линейка включает три тарифа, которые разработаны для пользователей с разными цифровыми привычками: «Всё легко», «Всё легко+», «Всё легко Pro».

Главные преимущества линейки — в каждом тарифе безлимит минут во все сети и антивирус для смартфонов. Бесплатная раздача трафика — базовая опция для всех тарифов Life — включена и в новую линейку.

В стартовом «Всё легко» безлимит звонков дополняют 15 ГБ интернет-трафика. Для новых абонентов тариф можно подключить за 4,9 руб/мес. «Всё легко+» получил в два раза больше интернета — 30 ГБ. В Pro версии абонентам доступны 60 ГБ и безлимит на популярные соцсети и мессенджеры. Стоимость тарифа для новых пользователей — 9,9 руб/мес.





Бесплатный доступ к защите Kaspersky Standard Mobile на всех тарифах линейки включает антивирус в режиме реального времени, интернет-защиту, возможность поиска и блокировки потерянного устройства, а также защиту от сталкерского ПО.

— Запуская любой продукт, мы опираемся на реальные цифровые привычки и запросы наших абонентов. Результаты внутренних исследований показали, что для 75% пользователей важен безлимит минут, а 90% наших абонентов продолжают использовать звонки как основной способ общения с семьёй и друзьями. Поэтому в новой линейке мы сделали безлимитное общение базой каждого тарифа — чтобы связь оставалась лёгкой, удобной и естественной частью повседневной жизни, — отмечают в Life.

Название тарифной линейки «Всё легко» рассказывает о новом позиционировании Life, а запуск линейки приурочен к ребрендингу цифрового оператора .

Для абонентов, которые выбирают полный безлимит интернета и минут, в портфеле Life остаётся тариф «Бесконечный Pro Max». В премиум-пакет тарифа входит подписка Яндекс Плюс, выбор красивого номера, приоритетное обслуживание в контакт-центре и защита от случайных подписок. На тариф действует спеццена для новых абонентов — 14,9 руб/мес.