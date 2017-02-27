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Путин не жалеет, что Беларусь наживается на российской нефти

28.02.2017 17:07 — Разное | Ежедневник  
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Путин не жалеет, что Беларусь наживается на российской нефти

Для России это «не выброшенные деньги», а «просчитанные шаги в расчете на будущий результат».

О большой помощи, которую Россия оказывает Беларуси, Владимир Путин напомнил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии, сообщает ТАСС.

"Одних кредитов, выданных на Белоруссию, - свыше 6 млрд", - заявил президент РФ. Он вспомнил, что Минск получает российскую нефть без пошлин, тогда как результаты переработки этого сырья Белоруссия продает за границу, зачисляя пошлину с них в свой бюджет.

"Мы об этом не жалеем, потому что, что называется, "в долгую" российская экономика получает и получит выгоды от совместной работы. Потому что это усиливает наш синергетический эффект, повышает нашу общую конкурентоспособность, - заявил Путин. - Поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат".

Разгоревшиеся последнее время споры между Беларусью и Россией Владимир Путин считает «естественными».

"Споры всегда есть, и я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", - заявил он 

 
Теги: Минск
 
 
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