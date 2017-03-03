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В России отказались бороться с пытками в полиции
04.03.2017 20:10 — Разное | Ежедневник
Правительство России отказалось принимать меры для предотвращения пыток в отделениях полиции, как это было рекомендовано Европейским судом по правам человека.
«Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию», — указано в ответе замглавы Министерства юстиции Георгия Матюшкина на письмо ЕСПЧ по поводу иска Татьяны Шмелевой, в котором ЕСПЧ предложил примириться без судебного рассмотрения в случае, если правительство примет системные меры по борьбе с пытками в полиции, пишет
Поводом для подачи заявления стало убийство сына Шмелевой Дениса Выржиковского в полицейском участке в 2010 году. Он был задержан по подозрению в мошенничестве. При допросе полицейские избивали мужчину и связывали его «ласточкой». Позже он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.
Полицейские заявили, что Выржиковский был доставлен в участок в состоянии алкогольного опьянения и уже избитым. Первый суд приговорил их к различным срокам лишения свободы, однако позже этот приговор был отменен.
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Правительство России отказалось принимать меры для предотвращения пыток в отделениях полиции, как это было рекомендовано Европейским судом по правам человека.
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