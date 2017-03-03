﻿ В России отказались бороться с пытками в полиции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В России отказались бороться с пытками в полиции

04.03.2017 20:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В России отказались бороться с пытками в полиции

Правительство России отказалось принимать меры для предотвращения пыток в отделениях полиции, как это было рекомендовано Европейским судом по правам человека.

«Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию», — указано в ответе замглавы Министерства юстиции Георгия Матюшкина на письмо ЕСПЧ по поводу иска Татьяны Шмелевой, в котором ЕСПЧ предложил примириться без судебного рассмотрения в случае, если правительство примет системные меры по борьбе с пытками в полиции, пишет РБК.

Поводом для подачи заявления стало убийство сына Шмелевой Дениса Выржиковского в полицейском участке в 2010 году. Он был задержан по подозрению в мошенничестве. При допросе полицейские избивали мужчину и связывали его «ласточкой». Позже он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Полицейские заявили, что Выржиковский был доставлен в участок в состоянии алкогольного опьянения и уже избитым. Первый суд приговорил их к различным срокам лишения свободы, однако позже этот приговор был отменен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство России отказалось принимать меры для предотвращения пыток в отделениях полиции, как это было рекомендовано Европейским судом по правам человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Музей минской конки: пройти квест и получить книжку кучера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика