



Правительство России отказалось принимать меры для предотвращения пыток в отделениях полиции, как это было рекомендовано Европейским судом по правам человека.

«Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию», — указано в ответе замглавы Министерства юстиции Георгия Матюшкина на письмо ЕСПЧ по поводу иска Татьяны Шмелевой, в котором ЕСПЧ предложил примириться без судебного рассмотрения в случае, если правительство примет системные меры по борьбе с пытками в полиции, пишет РБК .

Поводом для подачи заявления стало убийство сына Шмелевой Дениса Выржиковского в полицейском участке в 2010 году. Он был задержан по подозрению в мошенничестве. При допросе полицейские избивали мужчину и связывали его «ласточкой». Позже он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Полицейские заявили, что Выржиковский был доставлен в участок в состоянии алкогольного опьянения и уже избитым. Первый суд приговорил их к различным срокам лишения свободы, однако позже этот приговор был отменен.