﻿ Почему минчане собирают подписи против "Белбиограда". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Почему минчане собирают подписи против "Белбиограда"

06.03.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подписи против строительства возле домов на улице Скорины научно-технологического парка «БелБиоград» жители Первомайского района собирали на прошлой неделе. За два дня против планов архитекторов подписались 644 местных жителя. Кроме подписей, инициативная группа передала в администрацию Первомайского района замечания и предложения.

Помимо строительства научного производства со складами, жители района предлагают пересмотреть и еще несколько планов архитекторов.


Собранные подписи жители района передали в местную администрацию

Например, вместо СТО напротив одного из домов построить магазин с гостевой парковкой — это решит сразу две проблемы района: отсутствие полноценного магазина в шаговой доступности и нехватку парковочных мест в ночное время.

В недостроенном здании открыть ФОК жители района предлагают до 2020 года, а не до 2030. «Решение актуально потому, что ФОК, который специально проектировался в шаговой доступности от жилых домов, доступен только для работников «IBA», — пишут жители района.

Размещение научно-производственного корпуса фармацевтических, био- и нанотехнологий со складом («БелБиоград»), по мнению людей, нарушает установленные градостроительные и законодательные нормы​. Местные жители считают, что базовая ​санитарно-защитная зона фармацевтических и химических предприятий составляет ​1 километр​, поэтому в зоне экологической опасности оказываются ​не только жители квартала ПВТ, но и их соседи из Уручья и Военного городка​.

«Обсуждаемая территория классифицируется в генеральном плане Минска как коммунально-обслуживающая зона с объектами, санитарно-защитная зона которых составляет ​не более 50 м​. Но санитарно-защитные зоны для фармацевтических и химических производств составляют ​1000 м​. В санзоне не могут находиться жилые дома, детские сады, спортивные площадки и др. объекты. Уменьшение зоны возможно лишь после разработки и утверждения отдельного проекта санитарно-защитной зоны. Очевидно, что для еще только запланированных сооружений, которые не начали проектировать, этого проекта нет», — пишут минчане.

Они также отмечают, что все ранее известные планы предусматривали размещение в Уручье лишь ​офисных зданий «БелБиограда», а ​производство предполагалось разместить в технопарке «Великий камень»​.

«И только сейчас неожиданно появился производственный​ корпус со складами продукции​. То есть весь проект требует исправления. А это возможно только при замене объекта на научно-исследовательский объект без функций производства и складирования», — считают жители района.

Есть замечания у инициативной группы и по поводу размещения на перекрестке ул. Скорины и ул. Стариновской ​двух новых ​производственных объектов ЧТУП «СДЛдистри» и ОДО «Айрон».

«В материалах общественного обсуждения ​назначение и вид этих производств по непонятной причине не указаны​, однако санитарно-защитная зона присутствует. Закон не допускает сокрытие экологической информации в ходе общественных обсуждений проектов экологически значимых решений. Примечательно, что ​земельные участки были выделены еще до общественного обсуждения​», — говорят жители района.

Общественное обсуждение проекта закончилось 27 февраля. В течение месяца комиссия должна рассмотреть все замечания и предложения и подвести итоги обсуждения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме размещения научного производства, жители района выступают и против других предложений архитекторов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
в Москве лихач на Ferrari разогнался до 245 километров в час
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика