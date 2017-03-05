Подписи против строительства возле домов на улице Скорины научно-технологического парка «БелБиоград» жители Первомайского района собирали на прошлой неделе. За два дня против планов архитекторов подписались 644 местных жителя. Кроме подписей, инициативная группа передала в администрацию Первомайского района замечания и предложения.

Помимо строительства научного производства со складами, жители района предлагают пересмотреть и еще несколько планов архитекторов.



Собранные подписи жители района передали в местную администрацию

Например, вместо СТО напротив одного из домов построить магазин с гостевой парковкой — это решит сразу две проблемы района: отсутствие полноценного магазина в шаговой доступности и нехватку парковочных мест в ночное время.

В недостроенном здании открыть ФОК жители района предлагают до 2020 года, а не до 2030. «Решение актуально потому, что ФОК, который специально проектировался в шаговой доступности от жилых домов, доступен только для работников «IBA», — пишут жители района.

Размещение научно-производственного корпуса фармацевтических, био- и нанотехнологий со складом («БелБиоград»), по мнению людей, нарушает установленные градостроительные и законодательные нормы​. Местные жители считают, что базовая ​санитарно-защитная зона фармацевтических и химических предприятий составляет ​1 километр​, поэтому в зоне экологической опасности оказываются ​не только жители квартала ПВТ, но и их соседи из Уручья и Военного городка​.

«Обсуждаемая территория классифицируется в генеральном плане Минска как коммунально-обслуживающая зона с объектами, санитарно-защитная зона которых составляет ​не более 50 м​. Но санитарно-защитные зоны для фармацевтических и химических производств составляют ​1000 м​. В санзоне не могут находиться жилые дома, детские сады, спортивные площадки и др. объекты. Уменьшение зоны возможно лишь после разработки и утверждения отдельного проекта санитарно-защитной зоны. Очевидно, что для еще только запланированных сооружений, которые не начали проектировать, этого проекта нет», — пишут минчане.

Они также отмечают, что все ранее известные планы предусматривали размещение в Уручье лишь ​офисных зданий «БелБиограда», а ​производство предполагалось разместить в технопарке «Великий камень»​.

«И только сейчас неожиданно появился производственный​ корпус со складами продукции​. То есть весь проект требует исправления. А это возможно только при замене объекта на научно-исследовательский объект без функций производства и складирования», — считают жители района.

Есть замечания у инициативной группы и по поводу размещения на перекрестке ул. Скорины и ул. Стариновской ​двух новых ​производственных объектов ЧТУП «СДЛдистри» и ОДО «Айрон».

«В материалах общественного обсуждения ​назначение и вид этих производств по непонятной причине не указаны​, однако санитарно-защитная зона присутствует. Закон не допускает сокрытие экологической информации в ходе общественных обсуждений проектов экологически значимых решений. Примечательно, что ​земельные участки были выделены еще до общественного обсуждения​», — говорят жители района.

Общественное обсуждение проекта закончилось 27 февраля. В течение месяца комиссия должна рассмотреть все замечания и предложения и подвести итоги обсуждения.