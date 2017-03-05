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Почему минчане собирают подписи против "Белбиограда"
Подписи против строительства возле домов на улице Скорины научно-технологического парка «БелБиоград» жители Первомайского района
Помимо строительства научного производства со складами, жители района предлагают пересмотреть и еще несколько планов архитекторов.
Например, вместо СТО напротив одного из домов построить магазин с гостевой парковкой — это решит сразу две проблемы района: отсутствие полноценного магазина в шаговой доступности и нехватку парковочных мест в ночное время.
В недостроенном здании открыть ФОК жители района предлагают до 2020 года, а не до 2030. «Решение актуально потому, что ФОК, который специально проектировался в шаговой доступности от жилых домов, доступен только для работников «IBA», — пишут жители района.
Размещение научно-производственного корпуса фармацевтических, био- и нанотехнологий со складом («БелБиоград»), по мнению людей, нарушает установленные градостроительные и законодательные нормы. Местные жители считают, что базовая санитарно-защитная зона фармацевтических и химических предприятий составляет 1 километр, поэтому в зоне экологической опасности оказываются не только жители квартала ПВТ, но и их соседи из Уручья и Военного городка.
«Обсуждаемая территория классифицируется в генеральном плане Минска как коммунально-обслуживающая зона с объектами, санитарно-защитная зона которых составляет не более 50 м. Но санитарно-защитные зоны для фармацевтических и химических производств составляют 1000 м. В санзоне не могут находиться жилые дома, детские сады, спортивные площадки и др. объекты. Уменьшение зоны возможно лишь после разработки и утверждения отдельного проекта санитарно-защитной зоны. Очевидно, что для еще только запланированных сооружений, которые не начали проектировать, этого проекта нет», — пишут минчане.
Они также отмечают, что все ранее известные планы предусматривали размещение в Уручье лишь офисных зданий «БелБиограда», а производство предполагалось разместить в технопарке «Великий камень».
«И только сейчас неожиданно появился производственный корпус со складами продукции. То есть весь проект требует исправления. А это возможно только при замене объекта на научно-исследовательский объект без функций производства и складирования», — считают жители района.
Есть замечания у инициативной группы и по поводу размещения на перекрестке ул. Скорины и ул. Стариновской двух новых производственных объектов ЧТУП «СДЛдистри» и ОДО «Айрон».
«В материалах общественного обсуждения назначение и вид этих производств по непонятной причине не указаны, однако санитарно-защитная зона присутствует. Закон не допускает сокрытие экологической информации в ходе общественных обсуждений проектов экологически значимых решений. Примечательно, что земельные участки были выделены еще до общественного обсуждения», — говорят жители района.
Общественное обсуждение проекта закончилось 27 февраля. В течение месяца комиссия должна рассмотреть все замечания и предложения и подвести итоги обсуждения.
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Кроме размещения научного производства, жители района выступают и против других предложений архитекторов.
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