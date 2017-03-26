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МЧС о пожаре в Новополье: каникулы у бабушки закончились трагедией
27.03.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Подробности трагического происшествия в агрогородке Новополье Пуховичского района на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в службу спасения накануне — 26 марта в 10:09. По прибытии на место подразделений МЧС выяснилось, что из-под крыши одноэтажного строения идет дым. Хозяйка дома в момент пожара находилась на работе.
"До прибытия подразделений МЧС муж хозяйки вынес из горящего дома двух пострадавших. Свекровь хозяйки 1940 года рождения, которая находилась в сознании и была госпитализирована в районную больницу с ожогами, и племянницу хозяйки, школьницу 2005 года рождения, которая находилась без сознания", — рассказала Борейко.
Со слов матери, 12-летняя шестиклассница приехала в гости к бабушке. Девочку передали работникам скорой медицинской помощи, но при следовании в районную больницу пострадавшая скончалась.
Пожар был локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. В результате пожара повреждено перекрытие, выгорела кухня, закопчены стены и имущество жилого дома.
Причины пожара в настоящее время устанавливаются, отметила представитель МЧС. В качестве причины возникновения пожара рассматриваются нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность с огнем.
По информации МЧС, для оказания помощи родственникам на место происшествия выезжал психолог ведомства.
Комментарий официального представителя Минского областного управления МЧС Кристины Борейко о пожаре в Пуховичском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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