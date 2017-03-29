﻿ в Бресте милицейская "Газель" поехала на красный и совершила ДТП. 21.by
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в Бресте милицейская "Газель" поехала на красный и совершила ДТП

30.03.2017 15:32 — Разное | Tut.by  
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В центре Бреста милицейская «Газель» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Geely. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 30 марта, около 09.55, на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова: служебный автомобиль ГАЗ, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с Geely под управлением 38-летней брестчанки.


В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла утром 30 марта на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.

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