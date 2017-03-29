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в Бресте милицейская "Газель" поехала на красный и совершила ДТП
В центре Бреста милицейская «Газель» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Geely. Инцидент
Как
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла утром 30 марта на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.
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