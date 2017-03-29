В центре Бреста милицейская «Газель» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Geely. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 30 марта, около 09.55, на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова: служебный автомобиль ГАЗ, которым управлял 40-летний водитель, столкнулся с Geely под управлением 38-летней брестчанки.





В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.