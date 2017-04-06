К участию в конкурсном показе фестиваля "Евразия.DOC" допускаются картины, снятые в жанре политического документального кино. География участников кинофорума не ограничена, но основной критерий отбора представленных на нем фильмов сохраняется, это освещение и авторская интерпретация событий, прямо или косвенно влияющих на общественно-политическую жизнь стран СНГ.

О программе второго по счету фестиваля рассказал кинодокументалист, политический обозреватель Тенгиз Думбадзе, чей проект "Революции 21 века" стал победителем первого фестиваля "Евразия.DOC" в минувшем году.

"Мы сейчас находимся в золотой середине. У наших друзей и соседей, в России и Украине не все в порядке, идет информационная война, и мы видим, как через телевидение и документальное кино работа коллег способствует росту патриотизма, в том числе и среди молодежи", — рассказал Думбадзе.

Тележурналист также сообщил о том, что в программе второго фестиваля "Евразия. DOC" можно будет увидеть и его недавнюю работу — цикл "25 лет после СССР", над которым Думбадзе работал на протяжении 9 месяцев.

"Моя идея заключалась в том, что нельзя постоянно жить в ностальгии. Мое поколение и постарше, мы задели советский период, но я не склонен к тому, чтобы говорить, сколько мы потеряли. То, что хорошее, будем акцентировать, но идти надо в ногу со временем. И в этом проекте я решил показать, что за 25 лет все 15 республик пошли по своему пути. При этом мы не трогали политику, мы показывали людей", — рассказал Думбадзе.

Обозреватель отметил, что в процессе создания документального цикла объехал все 15 республик бывшего СССР и встречался не только с известными людьми каждой страны, но и с обычными гражданами, и общение с ними стало наиболее ценным материалом для цикла фильмов.

"Например, Таджикистан. Что у всех на устах? Джамшут и Равшан. Это образы представителей бедной республики, которые в поисках лучшей жизни, не зная языка, отправились на стройку. А вы сами поезжайте в Таджикистан. Представьте, я встретил там удивительную женщину, которая в прошлом году впервые в Азии провела в Таджикистане Неделю высокой моды сквозь призму своего национального колорита", — рассказал Думбадзе.

Планируется, что наравне с "мэтрами" документалистики участие в фестивале смогут принять и начинающие документалисты и журналисты из разных стран. Организаторы не вводят ограничений на использование технических средств, снимать разрешается чем угодно, вплоть до мобильных телефонов.

В Минске показ фильмов-участников кинофестиваля "Евразия. DOC" пройдет в кинотеатрах "Пионер" и "Центральный". Программа фестиваля в настоящее время разрабатывается с участием специалистов Мингорисполкома.

Беседу с тележурналистом, обозревателем Тенгизом Думбадзе о фестивале документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" слушайте на радио Sputnik Беларусь.