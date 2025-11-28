Связь для абонентов А1 стала лучше в 150 населенных пунктах по всей Беларуси: завершен очередной этап работ по расширению 4G-сети

Источник материала: ProBusiness

А1 делится результатами нового этапа работ по расширению емкости сети четвертого поколения. Включение более 750 новых секторов позволило улучшить мобильную связь и интернет для абонентов А1 в 150 населенных пунктах по всей Беларуси. При этом покрытие и пропускная способность 4G увеличились не только в городских областных и районных центрах, но и в агрогородках, сельской местности и вдоль автомагистралей страны.

Развитие сети 4G обеспечивает стабильную связь в местах с высокой плотностью пользователей, лучшую скорость передачи данных и низкую задержку отклика. Поддержка VoLTE существенно повышает качество голосовой связи и скорость установления соединения, а также дает возможность одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. А эффективность передачи данных также помогает экономить заряд батареи устройств при повседневном использовании.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Проверить покрытие сети 4G от А1 в вашем районе можно здесь или оставить свои пожелания по улучшению связи по специальной форме .