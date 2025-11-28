ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Связь для абонентов А1 стала лучше в 150 населенных пунктах по всей Беларуси: завершен очередной этап работ по расширению 4G-сети

28.11.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


А1 делится результатами нового этапа работ по расширению емкости сети четвертого поколения. Включение более 750 новых секторов позволило улучшить мобильную связь и интернет для абонентов А1 в 150 населенных пунктах по всей Беларуси. При этом покрытие и пропускная способность 4G увеличились не только в городских областных и районных центрах, но и в агрогородках, сельской местности и вдоль автомагистралей страны.

Развитие сети 4G обеспечивает стабильную связь в местах с высокой плотностью пользователей, лучшую скорость передачи данных и низкую задержку отклика. Поддержка VoLTE существенно повышает качество голосовой связи и скорость установления соединения, а также дает возможность одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. А эффективность передачи данных также помогает экономить заряд батареи устройств при повседневном использовании.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Проверить покрытие сети 4G от А1 в вашем районе можно здесь или оставить свои пожелания по улучшению связи по специальной форме.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

Сегодня А1 – один из признанных лидеров белорусского рынка телекоммуникационных услуг. Этот факт подтверждается как результатами независимых испытаний показателей качества, так и выбором потребителей. Подтверждением последнего стала победа компании сразу в двух номинациях премии «Номер один»: А1 стал «Мобильным оператором №1» и «Интернет-оператором №1» по итогам открытого онлайн-голосования. Кроме того, именно А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси – более 14 000 – и имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей по совокупности наблюдений согласно данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А1 делится результатами нового этапа работ по расширению емкости сети четвертого поколения. Включение более 750 новых секторов позволило улучшить мобильную связь и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси создали сайт для продажи дизайнерской мебели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика