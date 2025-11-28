ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Как повышение комиссии на Wildberries влияет на бизнес

28.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Очередные изменения на маркетплейсе Wildberries, заставляют команду ООО «Капасти Инвест» менять стратегию, но участник совместного проекта «Про бизнес» и «Ресолва» Александр Бородачев убежден, что, продавая на такой площадке, нужно быть гибким и уметь быстро менять вектор. Поговорили с ним и узнали, какие цифры он увидел в отчете за октябрь.

Суть проекта «Ожидание и Реальность»

Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

«Падение продаж в октябре составило 30% от объема продаж в сентябре»

— В октябре мы планировали выполнить план по продажам в размере ₽ 6 млн, увеличить охваты в Instagram и TikTok, окончательно утвердить коллекцию ss 2026 и найти 50 популярных блогеров для согласования сотрудничества в феврале 2026 г. перед стартом весеннего сезона.

В итоге, план по продажам, увы, не выполнили. Причина тому — повышение комиссии маркетплейса. Мы были вынуждены увеличивать цены, что привело к снижению заказов и выкупов. Эта ситуация характерна для всей категории сумок на Wildberris. Падение продаж в октябре составило 30% от объема продаж в сентябре. Фактически мы сработали в ноль, поэтому пришлось пересматривать юнит-экономику и уменьшать расходы на внутреннюю рекламу.


«Потребители чувствительны к цене и сезону»

Мы не отчаиваемся. Работа на маркетплейсах предполагает быструю реакцию на изменения и систематическую смену или пересмотр ассортиментной линейки. Потребители чувствительны к цене и сезону. Важно донести ценность своего товара, зацепить эмоционально клиента и предложить быструю доставку. Следующий этап взаимодействия покупателя с нашим товаром — это ПВЗ. Там он впервые видит его вживую: упаковку, вкладыш от нашей компании. А потом принимает решение, выбрать наш бренд или нет. Мы с командой много внимания уделяли этой стадии, внимательно анализировали отзывы и фотографии клиентов, которые купили нашу сумку. Наш подход — это бережливость, внимание к деталям и качество.

Из хороших новостей — в октябре сделали интересную коллаборацию с белорусским блогером Жанной из города Новополоцк. Наша сумка произвела на нее впечатление и ролик набрал более 200 тыс. просмотров. Это значительно повлияло на рост заказов и узнаваемость бренда.

В ноябре планируем превзойти по продажам октябрь, будет запланированный рост цен на изделия. Также поменяем инфографику и пересмотрим SEO-оптимизацию своих карточек товаров. Настрой боевой, есть много идей по расширению ассортимента и росту дохода.

Партнер рубрики:


Консалтинговая компания «Ресолва» предоставляет услуги для бизнеса более 12 лет. Бухгалтерский и юридический аутсорсинг — специализация компании, но клиенты могут найти с экспертами «Ресолвы» ответ практически на любой вопрос.

