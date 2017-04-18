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«Ювентус» выбил «Барселону» из борьбы за главный клубный трофей футбольной Европы

19.04.2017 23:17 — Разное | Ежедневник  
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«Ювентус» выбил «Барселону» из борьбы за главный клубный трофей футбольной Европы

uefa.com

Надежды на то, что великая «Барселона» сможет повторить чудо и отыграть три мяча и пройти «Ювентус», как это она сделала после проигрыша 0:4 ПСЖ, не оправдались.

«Великая и грозная «Барса» с Месси и Суаресом на острие в двухматчевом противостоянии не смогла забить ни одного мяча «Старой сеньоре» - возрождающему туринскому «Ювентусу».

Во главе с Буффоном защита туринцев практически не дала ни одного реального шанса отличиться  каталонцам. После домашней победы 3:0 в Барселоне в итоге была зафиксирована безголевая ничья – 0:0.  «Ювентус» - в полуфинале!

Во втором матче, одержав в гостях победу  3:2, «Монако» принимало дортмундскую «Боруссию». Уже в первом тайме монегаски забили дважды, оставив немцам очень маленькие шансы на благополучный для них исход. Отличились Мбаппе и Фалькао – 2:0.

Лучик надежды для «Боруссии» забрезжил в начале второго тайма, когда Ройс сократил счет – 2:1.

Но большего немцы не смогли сделать. На 81-й минуте Жермен довел счет до 3:1, и в итоге в полуфинале будет играть представитель Монако.

Кроме «Монако» и  «Ювентуса» борьбу за главный приз продолжают испанские «Реал» и «Атлетико».             

 
 
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Надежды на то, что великая «Барселона» сможет повторить чудо и отыграть три мяча и пройти «Ювентус», как это она сделала после проигрыша 0:4 ПСЖ, не оправдались.

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