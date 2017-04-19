Признаться честно, видеть брошенную машину всегда больно. В конце концов, автомобиль — это так или иначе результат труда конструкторов и дизайнеров, вложивших в него душу. Но когда видишь, как иной раз обращаются с очень дорогими машинами, просто сердце кровью обливается и злость берет: разве так можно?

А, впрочем, далеко не всегда владельцы виноваты в том, что их роскошные авто оказались на свалке в буквальном смысле слова. Иногда к этому их действительно побудили обстоятельства. Как бы то ни было, « Авторамблер » решил вспомнить несколько громких случаев, когда очень дорогие авто в силу тех или иных причин оказывались брошенными на долгие годы.

Jaguar XJ220





Jaguar XJ220 — сам по себе не дешевый автомобиль. Особенно, если это — машина с пробегом около 1000 км, как этот автомобиль синего цвета Le Mans Blue, который был найден… в пустыне Катара! Несколько лет назад фотографии брошенного автомобиля разлетелись по интернету. Всего в мире был выпущен 281 экземпляр данной модели. Каким образом этот автомобиль оказался в Катаре, а также по какой причине его бросили в пустыне, неизвестно, хотя за несколько лет до появления фото точно такой же Jaguar XJ220 видели в Бейруте. Кстати, цена такого автомобиля сейчас составляет не меньше 180 000 долларов.

Rolls-Royce Centurion





В 2010 году настоящий шок у фанатов автомобиля по всему миру вызвали фото брошенного Rolls-Royce Centurion, изготовленного по заказу одного состоятельного человека из Лас-Вегаса. Цена машины, представляющей собой модифицированный Rolls-Royce Phantom, на тот момент составляла почти 350 000 долларов. А стояла она в российских снегах возле железнодорожных путей. Говорят, что этот снимок, разлетевшийся по сети, был сделан на окраине Санкт-Петербурга. А в дальнейшем даже писали, что машину восстановили, и видели на дорогах Северной столицы. Насколько это правда, проверить, разумеется, невозможно.

Maybach 57

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А вот в 2012 году немало шума наделал видеоролик с брошенным «Майбахом». Автомобиль стоимостью около 400 000 евро пылился на одной из многоуровневых парковок во французских Каннах. Кто и почему оставил машину, оснащенную 550-сильным двигателем, на паркинге во Франции, остается загадкой до сих пор. Хотя самой распространенной версией было то, что владельца люксового седана просто посадили в тюрьму.

Aston Martin DB4





В 1970 году житель штата Массачусетс купил в свое пользование Aston Martin DB4 — настоящий спорткар из 60-х. Американец припарковал автомобиль на своем участке и… просто-напросто бросил его! Может показаться невероятным, но машина простояла без движения 45 лет и сохранилась до наших дней, пока ее не обнаружили энтузиасты. Сейчас машину оценивают примерно в 400 000 долларов, хотя она ржавая, пыльная и совсем не на ходу.

Ferrari F40





Удей Хуссейн был старшим сыном Саддама Хуссейна и в момент первой войны в Персидском заливе приобрел себе Ferrari F40. Этот автомобиль оставался во владении Удея до его гибели в 2003 году. После его смерти машина стоимостью около 440 000 долларов долгое время стояла просто на пыльном дворе небольшого села. Что произошло с суперкаром в дальнейшем, не знает никто.

Lamborghini Miura





В далеком 1969 году судовой магнат и муж вдовы Жаклин Кеннеди Аристотель Онассис приобрел Lamborghini Miura S для «греческого Элвиса» Стаматиса Кокотаса. Последний был помимо прочего неплохим раллистом, и успел «накатать» несколько десятков тысяч километров до того, как мотор V12 «Миуры» приказал долго жить. Двигатель отправили на капитальный ремонт в компанию Lamborghini, а сам автомобиль на это время припарковали на подземной парковке отеля Хилтон в Афинах. Потом у Онассиса случился конфликт с Lamborghini, и он отказался им платить. А Кокотас потерял интерес к ралли. Так машина и простояла 30 лет на парковке. В итоге в 2012 году машину все же выставили на аукцион и успешно продали за 483 210 долларов.

Ferrari Enzo





В Дубае очень опасно жить в долг. Если говорить совсем коротко, то в случае, если вы оказались должны сумму больше, чем можете одномоментно выплатить, то очень скоро можете оказаться за решеткой. А поскольку очень многое в этом эмирате нужно оплачивать вперед, то накопить долгов могут и даже высокооплачиваемые специалисты. Поэтому ситуация, когда экспаты бегут из Дубая, бросая все, что у них есть, не редка. Просто никому не хочется сидеть в тюрьме.

Один из самых известных случаев произошел с подданным Великобритании, который задолжал астрономическую сумму и бежал из страны, бросив свой… Ferrari Enzo стоимостью более 1,1 млн долларов. В дальнейшем появилась информация, что машину выставят на аукцион, однако власти Дубая удивили всех, заявив, что дорогой суперкар вообще находился в угоне. Кстати, в 2016 году стало известно о судьбе этой машины. Вы не поверите, но она до сих пор стоит на местной штрафстоянке.