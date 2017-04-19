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Гимнастка упала с высоты в Белогсцирке, выполняя номер без страховки
20.04.2017 09:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Мария Сюльгина, выступавшая в паре с Евгением Писаревым, выполняла номер "Трансформация" без страховки. Судя по кадрам, снятым очевидцем, у нее соскользнули руки во время перехвата. Она упала примерно с высоты третьего этажа, отмечают очевидцы. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в Больницу скорой помощи.
Представление не прерывалось, администрация цирка объявила публике, что гимнастка жива и находится в сознании.
К слову, это не первый случай падения с высоты в Белгосцирке. В 2015 году с большой высоты во время исполнения номера на качелях упала гимнастка. Правда, она получила достаточно легкие травмы и отказалась от госпитализации. В этом же году в цирке шла программа "Экстрим-рекорды Гиннесса" с участием мотоциклистов из Франции и Италии. Один из французских мотоциклистов, перепрыгивавших арену на двухколесных транспортных средствах, не долетел до рампы и разбился на глазах у полутора тысяч зрителей.
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В Белорусском государственном цирке в среду во время исполнения "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" упала гимнастка. Смотрите на видео кадры инцидента.
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