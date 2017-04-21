﻿ Камчатский сивуч прокатился на лодке рыбаков и решил съесть их улов. 21.by
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Камчатский сивуч прокатился на лодке рыбаков и решил съесть их улов

21.04.2017 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выяснилось, что животное целый день каталось на лодке с сахалинскими рыбаками, сообщают СМИ. Когда сивуч вылез на берег, решил полакомиться чужим уловом прямо у пришвартованного судна. При этом воришка совсем не смущался из-за присутствия людей и спокойно опустошал содержимое контейнеров.

Камчатский сивуч прокатился на лодке рыбаков и решил съесть их улов
© AFP/ VALERY HACHE
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Это не первый случай, когда камчатский сивуч становится популярным в интернете. В начале марта, во время выгрузки рыбы с одного из судов, на берег вылез крупный сивуч и атаковал насос, с помощью которого забирали улов. Моряки не смогли прогнать голодного тюленя и стали кидать ему рыбу.

Сивуч — это крупнейший представитель ушастых тюленей. Он также известен как северный морской лев. Размеры самцов находятся в пределах 3-3,5 метров, а масса колеблется от 500 до 1000 кг.

 
 
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Очевидцы сняли на видео необычное происшествие: камчатский сивуч своровал у рыбаков улов. Смотрите на видео, как воришка управляется с лакомством.

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