Сайт rabota.tut.by поделился свежей статистикой по рынку труда IT-специалистов в Беларуси. Спрос на айтишников продолжает расти, а более всего востребованы PHP-разработчики.

В 1 квартале 2017 года на сайте rabota.tut.by в среднем ежедневно было доступно 2124 вакансии в области ИТ. В годовом исчислении количество вакансий в 1 квартале 2017 года оказалось на 26% больше, чем в тот же период прошлого года. По сравнению с 4 кварталом 2016 года прирост составил 5%.

К слову, в анализируемом периоде было доступно максимальное количество вакансий за последние 4 года. Таким образом, область ИТ находится на втором месте по количеству вакансий.

Что касается активности соискателей в анализируемой сфере, то в 1 квартале 2017 года ежедневно было активно в среднем 7595 резюме, что на 0,2% больше, чем годом ранее, и на 0,7% меньше, чем в 4 квартале 2016 года.

В целом, активность соискателей в ИТ на сайте rabota.tut.by остается стабильной и данная профессиональная область традиционно находится на 7-ом месте по количеству активных резюме от общего количества.

В 1 кв. 2017 года конкуренция составила 3,6 резюме на вакансию, что является наименьшей конкуренцией за последние 2 года. Стоит отметить, что снижение конкуренции происходит за счёт увеличения количества вакансий.

Примечательно, что изменения конкуренции на рынке труда в целом не влияют на конкуренцию в ИТ:

В 54% вакансий требуемый опыт работы — 1−3 года:

Около 50% вакансий в сфере ИТ в 1 квартале размещались в специализации «Программирование, разработка». Наиболее востребованными в 1 кв. 2017 года оказались специалисты со знанием языков программирования PHP, Java, JavaScript, .Net, а также QA engineer. Ниже представлены заработные платы, которые предлагались по описанным выше позициям в разрезе уровней:

MIDDLE