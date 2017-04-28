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Шпаковский о Статкевиче: 5 суток лучше, чем 5 лет

29.04.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Оппозиционный политик Николай Статкевич получил 5 суток административного ареста и находится в изоляторе на улице Окрестина. На свободу он выйдет вечером 2 мая — призыв выйти на уличную акцию 1 мая ему осуществить не удастся.

Каких политических взглядов нынче придерживается Статкевич? Каковы методы его политической деятельности? На эти вопросы радио Sputnik Беларусь отвечает политический эксперт, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

"5 суток все-таки не 5 лет, напомню, что после событий 2010 года Николай Викторович был осужден за действия, связанные с организацией массовых беспорядков. Статкевич — типичный революционер, борющийся, в том числе и противозаконными методами, против свержения существующего конституционного строя. Можно сказать, что это его политическое кредо. Для Статкевича полезнее сейчас провести 5 суток в следственном изоляторе, чем если бы он со своими сторонниками вышел куда-то 1 мая, где, не дай бог, произошла бы потасовка и правоохранителям пришлось бы квалифицировать его действия по статьям Уголовного кодекса и снова в стране появятся люди, которых Запад будет называть политическими заключенными", — считает Шпаковский.

Эксперт также не исключает, что особенности поведения Статкевича используются некими "внешними" игроками для того, чтобы создать предпосылки для международной изоляции Беларуси, повторить ситуацию 2010 года, так как сейчас миротворческий имидж Беларуси многим мешает.

Аудиоверсию комментариев Александра Шпаковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Александр Шпаковский рассказал радио Sputnik Беларусь о том, почему для Николая Статкевича задержание накануне планируемых им протестных акций...

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