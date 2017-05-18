|
Кот и коробки: звезда интернета "пушистик" Хосико выбирал "домик"
19.05.2017 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Наверное, нет в мире такого кота, который мог бы быть равнодушным к картонным коробкам. Кота породы Скоттиш-страйт, которого зовут Хосико, хозяева поставили перед довольно нелегким выбором и засняли все на видео.
Перед домашним питомцем выставили три коробки из-под обуви, чтобы посмотреть, какую он выберет. Хосико невозмутимо делал свой выбор, и в итоге улегся спать в одну из емкостей.
Хосико очень популярен среди интернет-пользователей — у него есть даже свой канал на YouTube, а его Инстаграм насчитывает сотни тысяч подписчиков.
Эксперты говорят, что любовь котов к коробкам может быть по разным причинам — в таком укромном, по видению кошачьих, месте, они могут чувствовать себя более защищенными, или, возможно, ему просто нужно свое личное пространство, где он может отдохнуть от всех.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двухлетний кот из Москвы по кличке Хосико, как и все другие коты, не может устоять перед коробкой, которая даже меньше его по размеру. Смотрите на видео, как домашний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии