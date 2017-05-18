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Кот и коробки: звезда интернета "пушистик" Хосико выбирал "домик"

19.05.2017 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Наверное, нет в мире такого кота, который мог бы быть равнодушным к картонным коробкам. Кота породы Скоттиш-страйт, которого зовут Хосико, хозяева поставили перед довольно нелегким выбором и засняли все на видео.

Кот и коробки: звезда интернета "пушистик" Хосико выбирал "домик"
© Фото: Facebook / Stephy Hirst
Фотофакт: в Австралии живет рыжий кот длиной 118 сантиметров

Перед домашним питомцем выставили три коробки из-под обуви, чтобы посмотреть, какую он выберет. Хосико невозмутимо делал свой выбор, и в итоге улегся спать в одну из емкостей.

Хосико очень популярен среди интернет-пользователей — у него есть даже свой канал на YouTube, а его Инстаграм насчитывает сотни тысяч подписчиков.

Эксперты говорят, что любовь котов к коробкам может быть по разным причинам — в таком укромном, по видению кошачьих, месте, они могут чувствовать себя более защищенными, или, возможно, ему просто нужно свое личное пространство, где он может отдохнуть от всех.

 
 
Ссылка на источник 24
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Двухлетний кот из Москвы по кличке Хосико, как и все другие коты, не может устоять перед коробкой, которая даже меньше его по размеру. Смотрите на видео, как домашний...

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