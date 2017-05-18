Наверное, нет в мире такого кота, который мог бы быть равнодушным к картонным коробкам. Кота породы Скоттиш-страйт, которого зовут Хосико, хозяева поставили перед довольно нелегким выбором и засняли все на видео.

Перед домашним питомцем выставили три коробки из-под обуви, чтобы посмотреть, какую он выберет. Хосико невозмутимо делал свой выбор, и в итоге улегся спать в одну из емкостей.

Хосико очень популярен среди интернет-пользователей — у него есть даже свой канал на YouTube, а его Инстаграм насчитывает сотни тысяч подписчиков.

Эксперты говорят, что любовь котов к коробкам может быть по разным причинам — в таком укромном, по видению кошачьих, месте, они могут чувствовать себя более защищенными, или, возможно, ему просто нужно свое личное пространство, где он может отдохнуть от всех.