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В Ивацевичском районе выпавшая на дорогу из прицепа бочка с водой стала причиной аварии

24.05.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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В Ивацевичском районе Chevrolet Niva вылетел в кювет и опрокинулся из-за бочки с водой, которая выпала из прицепа встречного автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 23 мая, около 16.40, на трассе Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. По предварительной информации, 38-летний водитель Renault Laguna ехал в направлении Березы. В какой-то момент из прицепа автомобиля на полосу встречного движения выпала бочка с водой. 26-летний водитель Chevrolet Niva, заметив внезапно появившееся на пути препятствие, изменил направление движения и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 28-летний пассажир внедорожника получил травмы, с которыми позже самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.

 
 
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Авария произошла 23 мая, около 16.40 на трассе Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин.

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