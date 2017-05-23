24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция ликвидировала теневой канал поставки плодоовощной продукции в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Столичным подразделением Департамента финансовых расследований с использованием информационно-аналитических материалов Департамента финансового мониторинга при поддержке сотрудников спецподразделения "Алмаз" МВД и содействии Оперативной таможни ГТК проведена спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая оказывала содействие недобросовестным субъектам хозяйствования России по транзиту из стран Евросоюза плодоовощной продукции, входящей в санкционный список и запрещенной к ввозу в Россию.

Как установили оперативники финансовой милиции, пять граждан Беларуси, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, на протяжении 2016-2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуска их в свободное обращение. В общей сложности таким образом было оформлено около 9 тыс. т плодоовощной продукции (свыше 600 грузовых автомобилей). В качестве вознаграждения от российских заказчиков они получили более Br1,2 млн наличными.

Организаторами незаконной деятельности являлись российские предприниматели, которые осуществляли закупку санкционной продукции по теневым схемам за наличный расчет у поставщиков из Евросоюза. Они же нанимали перевозчиков и контролировали доставку фруктов и овощей на территорию Российской Федерации. От белорусских лжепредпринимателей требовалось таможенное оформление груза.

В отношении участников преступной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса. У них изъято более $100 тыс., документы, электронные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности подозреваемых.

Кроме того, органами финансовых расследований предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета в сумме более Br330 тыс. Эта сумма поступила на расчетные счета лжепредпринимателей, но была заблокирована Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Активные участники преступной группы задержаны. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные и проверочные мероприятия.-0-