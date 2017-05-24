В Госдуме отвергли идею заменить депутатов роботами

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Полномочный представитель правительства РФ при Госдуме Александр Синенко на мероприятии в нижней палате парламента поднял вопрос о возможности использовать роботов при написании законов.

"Мне очень интересна самому ваша точка зрения. Недавно был на лекции об искусственном интеллекте, и апологеты этой теории говорят, что скоро, в течение 5-10 лет это будет реальностью. У меня вопрос: можно робота научить законы писать?" - спросил Синенко в четверг у председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, пишет Интерфакс.

"Нет, конечно", - ответил на это глава думского комитета, доктор юридических наук.

Он добавил, что "законы - это нормы права, они должны быть универсальными, быть подготовленными не под какой-то конкретный единичный случай, а для того, чтобы в рамках этой нормы могли эти законы существовать, будь то репрессивные, экономические, какие хотите".

Вместе с тем Павел Крашенинников признал, что "теоретически, конечно, это наверное, можно сделать, но ничего хорошего из этого явно не получится".

"Сейчас модная тема по поводу роботов, по поводу интеллекта. Технологии развиваются. Но мы должны понимать: другое дело, такие-то профессии отпадут, а люди куда денутся? Людей все больше и больше", - отметил председатель комитета Думы.

По его словам, "эти вопросы нужно регулировать".

"Эти вопросы ни в коем случае не запрещать, это нереально, прогресс все равно будет идти. Но учитывать это нужно и договариваться с точки зрения влияния экономического и так далее и так далее. Имею в виду - договариваться как внутри страны, так и вне", - сказал Крашенинников.

