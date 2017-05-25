Два человека пострадали в ДТП, которое произошло 25 мая, около 10.10, в Березовском районе.





— По предварительной информации, 26-летний водитель грузового Mercedes ехал по трассе Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. На 191-м километре дороги при выборе скорости движения он не учел ограниченную обзорность дороги, особенности транспортного средства и совершил попутное столкновение с Opel Astra, — сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В результате ДТП 39-летняя водитель легковушки и ее 42-летний супруг, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.







