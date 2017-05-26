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Recast Moto Fest: как прошел байк-фестиваль

27.05.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кастом-мотоциклы, картины с их изображениями и зона для детей — в эти выходные во Дворце искусств в качестве последнего выступали мотоциклы. Байкерам было, на что посмотреть.

"Абсолютно разные люди — от классических байкеров до обычных хипстеров. Мы делали упор на то, чтобы превратить этот фестиваль в семейный. Здесь много активностей для семей с детьми. В сравнении с фестивалем FSP, у нас аудитория более молодежная. Самая популярная зона из всех — выставка мотоциклов. Мы приложили много усилий, чтобы пригласить гостей из Питера, Киева, Москвы. Собрать в одном месте 50 проектов было испытанием", — рассказала организатор Ирина.

Один из гостей, киевлянин, присматривался к мотоциклам. Он приехал сюда с другом.

"Впервые на минском фестивале, уровень хорош. Я сам хочу "перепилить" свой Yamaha, и потому обращаю внимание на варианты, с которых можно брать пример", — рассказал один из гостей Сергей.

 
 
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На трех этажах Дворца искусств разместились не только байки, но и уголок стим-парка, и даже барбершоп. Как проходил Recast Moto Fest, смотрите на видео Sputnik.

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