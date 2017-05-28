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Новые ПДД: метки в правах и штрафы по SMS
29.05.2017 09:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Система дистанционного оповещения нарушителей ПДД уже протестирована и будет введена через два месяца, рассказал в эфире ОНТ начальник УГАИ ГУВД Беларуси Дмитрий Корзюк.
© Sputnik/ Роман Шантар
"Система протестирована, и буквально через два месяца уведомления о нарушении правил начнут приходить через sms-оповещения", — подтвердил Корзюк.
Также планируется добавить в водительское удостоверение метку, которая позволит сотруднику ГАИ квалифицировать его, просто находясь рядом с водителем. Права не придется даже предъявлять.
"Скоро мы сможем и дистанционно отслеживать нарушения, касающиеся проезда на красный сигнал светофора, и даже остановки в неположенном месте", — рассказал Корзюк.
ГАИ МВД Беларуси запланировала провести тендер на производство новой автоматизированной информационной системы.
"Соприкосновений будет значительно меньше практически по всем направлениям, начиная от регистрации транспорта и какими-то другими административными процедурами", — резюмировал Корзюк.
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