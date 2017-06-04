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Стрельба в офисном центре в Орландо - сообщается о многочисленных жертвах
05.06.2017 16:36 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть "многочисленные жертвы", сообщил в пятницу офис шерифа Орандж-каунти.
"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — цитирует
По данным CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. В районе стрельбы перекрыты несколько улиц. Полиция просит не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса в Twitter.
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В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть "многочисленные жертвы", сообщил в пятницу офис шерифа Орандж-каунти.
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