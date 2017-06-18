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Какие специалисты больше всего востребованы у столичных нанимателей

19.06.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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На начало июня в Минске насчитывалось 10,6 тысячи вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома. Уровень зарегистрированной безработицы составил на 1 июня 0,4% от экономически активного населения. 


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Больше всего наниматели нуждаются в медсестрах (1029 вакансий), инженерах (373), продавцах (323), уборщиках помещений (239), поварах (238), водителях автомобилей (191), санитарках (178), директорах (161), воспитателях (154), штукатурах (150). 

В январе-мае в Минске переобучение через центры занятости прошли 735 человек. В общественных работах приняли участие 1505 минчан.

Средний размер пособия по безработице на начало июня составил 25,4 рубля. 

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Теги: Минск
 
 
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На начало июня в Минске насчитывалось 10,6 тысячи вакансий.

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