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Какие специалисты больше всего востребованы у столичных нанимателей
На начало июня в Минске насчитывалось 10,6 тысячи вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома. Уровень зарегистрированной безработицы составил на 1 июня 0,4% от экономически активного населения.
Больше всего наниматели нуждаются в медсестрах (1029 вакансий), инженерах (373), продавцах (323), уборщиках помещений (239), поварах (238), водителях автомобилей (191), санитарках (178), директорах (161), воспитателях (154), штукатурах (150).
В январе-мае в Минске переобучение через центры занятости прошли 735 человек. В общественных работах приняли участие 1505 минчан.
Средний размер пособия по безработице на начало июня составил 25,4 рубля.
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На начало июня в Минске насчитывалось 10,6 тысячи вакансий.
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