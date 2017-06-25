ФСБ: смертник использовал Telegram перед терактом в Петербурге. Дуров: блокировка не поможет

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 года , использовали мессенджер Telegram. Об сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз центра общественных связей ведомства:

​В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта.





В ФСБ заметили, что члены «законспирированных ячеек» международных террористических организаций «тотально» используют интернет-мессенджеры для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», пишет vc.ru. В ведомстве считают, что для таких целей чаще всего используется Telegram, который позволяет создавать секретные чаты «с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

При этом представители ФСБ не упомянули ни один другой мессенджер помимо Telegram.

Напомним, c мая 2017 года Роскомнадзор под угрозой блокировки пытается включить Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), чтобы наладить сотрудничество с администрацией сервиса. 25 июня 2017 года глава Роскомнадзора

Александр Жаров заявил, что ведомство хочет получить от мессенджера ключи для расшифровки переписки, чтобы бороться с терроризмом. Основатель Telegram Павел Дуров в ходе заочной переписки с Жаровым, которая длится с 23 июня, уже заявил, что у него нет таких ключей .

Кроме того, основатель "ВКонтакте" и Telegram уверен, что блокировка какого-либо мессенджера не поможет в борьбе с терроризмом:

Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам «ключи для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году. В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации». Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger. Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (а также VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.

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