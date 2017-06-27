В Италии за бесценок продается город-крепость семьи Медичи

В центральной части Италии, регионе Абруцци, на продажу выставлен разрушающийся средневековый город-крепость, сообщает британское издание The Telegraph. Необычный объект недвижимости продается практически за бесценок, говорится в заметке, — стоимость предложения составляет 20 тыс. евро.



Вид на крепость Rocca Calascio (Фото: Kim Petersen / Global look)

Небольшой каменный оборонительный комплекс под названием Rocca Calascio расположился среди горных холмов Апеннин, пишет РБК . В эпоху Возрождения эта крепость была частью системы часовых башен, которые правящее в то время семейство Медичи использовало, чтобы отбивать вражеские атаки, говорится в статье. Эпоха Rocca Calascio закончилась, когда крепость настигло сильное землетрясение в 1703 году, в результате чего местные жители вынуждены были уехать.

Последним моментом славы горной крепости Rocca Calascio стало ее использование в 1985 году в качестве места для съемок фильма в жанре фэнтези «Леди-Ястреб». В настоящее время здесь царят тишина и покой, а средневековая обстановка выглядит вполне аутентично, уточняет издание.

При общих инвестициях в 80-100 тыс. евро эту средневековую крепость можно превратить в гостиничный комплекс. Если владелец решит продать отреставрированную недвижимость, ее стоимость может увеличиться на 300%, говорится в заметке.

В начале июня в Италии на продажу была выставлена крепость авторства Леонардо да Винчи. Стоимость замка, в котором жил и работал итальянский художник, достигает 11,2 млн евро.