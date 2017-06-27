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В Италии за бесценок продается город-крепость семьи Медичи
В центральной части Италии, регионе Абруцци, на продажу выставлен разрушающийся средневековый город-крепость, сообщает британское издание The Telegraph. Необычный объект недвижимости продается практически за бесценок, говорится в заметке, — стоимость предложения составляет 20 тыс. евро.
Небольшой каменный оборонительный комплекс под названием Rocca Calascio расположился среди горных холмов Апеннин, пишет
Последним моментом славы горной крепости Rocca Calascio стало ее использование в 1985 году в качестве места для съемок фильма в жанре фэнтези «Леди-Ястреб». В настоящее время здесь царят тишина и покой, а средневековая обстановка выглядит вполне аутентично, уточняет издание.
При общих инвестициях в 80-100 тыс. евро эту средневековую крепость можно превратить в гостиничный комплекс. Если владелец решит продать отреставрированную недвижимость, ее стоимость может увеличиться на 300%, говорится в заметке.
В начале июня в Италии на продажу была выставлена крепость авторства Леонардо да Винчи. Стоимость замка, в котором жил и работал итальянский художник, достигает 11,2 млн евро.
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В эпоху Возрождения замок был частью оборонительной системы правящего семейства Медичи. Сегодня крепость продается за 20 тысяч евро.
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