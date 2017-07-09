Почти две тысячи машино-мест в столице отданы под зоны платных парковок. Столько же платных парковочных машино-мест сделают до конца года в Минске, а въезд во дворы «чужим» автомобилям запретят. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал директор ГУ «Парковки столицы» Олег Лещинский.





Сейчас на улично-дорожной сети Минска создано 35 платных парковок на 1 933 машино-места. Стоимость одного часа парковки — от 1 до 5 рублей — в зависимости от зоны расположения. Самая высокую цену — 5 рублей, заплатит водитель, припарковавший авто в Верхнем городе, последующие часы стоянки обойдутся ему в 2 рубля.

За 5 месяцев текущего года платные парковки принесли в казну города 900 тысяч рублей, а за 2016 год — 16 млрд неденоминированных рублей.

— Для удобства автомобилистов мы создали парковочные абонементы — с 1 августа можно будет заплатить за стоянку авто на день, неделю, месяц на одну и более парковочные зоны (улицы). Стоимость безлимитного абонемента на месяц составляет 35 рублей — на парковках, где стоимость стоянки одного часа 1 рубль, — рассказал Олег Лещинский. — Абонементы будет удобен автомобилистам и позволит парковать машину и не оплачивать стоянку каждый приезд.

Но есть нюанс — абонемент не дает гарантию свободного парковочного места. Так что вполне возможна ситуация, что заплатив 35 рублей за стоянку, водитель подъедет к парковке и будет некоторое время ожидать выезда какой-либо машины, что даст возможность припарковать автомобиль на освободившемся месте.





Олег Лещинский отметил, что как и было заявлено ранее, в Минске до конца года появится более 2 тысяч платных парковочных машино-мест и «умная» парковка во дворах на Привокзальной площади.

— Со следующей недели мы планируем начать работу по организации зон платных парковок возле дворца культуры профсоюзов, Дворца спорта, на местном проезде к гостинице «Планета» и комплексу «Славянский квартал». Там будет организовано около 250 платных машино-мест.

Ожидается в ближайшее время территория по периметру улиц Академическая, Золотая Горка, Гикало, Платонова, Козлова, вместе с дворовыми территориями, также будет попадет в зону платных парковок.

— На каждой парковке будет установлено определенное оборудование — информационные стенды, дорожные знаки, при необходимости малые архитектурные формы или защитные элементы, будет нанесена разметка. Займемся и внутридворовыми территориями, которые будут прилегать к этим зонам.

Олег Лещинский отметил, что недавно такая методика была опробована во дворах некоторых домов на бульваре Мулявина и проспекте Независимости. Въезд во двор ограничили дорожным знаком «Движение запрещено», теперь заезжать туда могут только местные жители и люди, которые работают в зоне действия знака. Были сформированы списки доступа автомобилей, на основании которых инспектора ГУ «Парковки столицы» выявляют «чужих» автомобилистов и передают эти данные в ГАИ.

— Люди, живущие в этих домах отреагировали положительно на нововведение и благодарят нас. Посторонних машин в этих дворах стало меньше, для местных всегда есть место, куда они могут поставить свою машину. Даже жильцы расположенных рядом домов написали в районную администрацию, чтобы в их дворах въезд сделали таким же.