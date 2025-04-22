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«Найти $ 35 тысяч труднее, чем 200 или 500». Стартап в спортивной тематике столкнулся с проблемами в поиске инвестора
22.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Создатели проекта Sportmix зашли в первый месяц совместного с консалтинговой компанией
«После публикации статьи получили два запроса от тех, кто заинтересовался проектом»
Вадим:
— Адаптация материалов идет активно. По сути, особого внимания требуют только те процессы, которые связаны с возрастом наших воспитанников. Ведь спортивный центр смогут посещать дети, начиная с двух лет. В других же направлениях изменения не нужны. За последние 10 лет мы разработали эффективные регламенты в части управленческого учета, юнит-экономики, продаж и подбора персонала. Сейчас занимаемся подготовкой маркетингового плана и изучаем все возможные каналы коммуникации с аудиторией. Для продвижения рассматриваем как онлайн-, так и офлайн-форматы, что в нашем случае может быть очень эффективным каналом.
Наталья:
— Что касается подготовки учебно-методического комплекса, то мы уже завершили разработку концепций программ для каждой возрастной группы и финализировали первую часть плана конспектов занятий. Хотим их описать подробно, включив визуальные материалы и видеоинструкции, ведь к каждой возрастной группе нужен свой подход. Чем старше дети, тем сложнее у них программа. Сейчас УМК (учебно-методический комплекс) готов на 30%.
Планируем полностью завершить его к моменту начала занятий первых групп. По сотрудничеству с тренерами у нас уже есть предварительные договоренности. Причем, мы даже не открывали вакансии на карьерных сайтах. Я искала специалистов в своем окружении.
Вадим:
— Чтобы
«Многие из тех, кто готов вложить $ 35 тысяч, считают это небольшой инвестицией, которая не даст им желаемого финансового результата за короткий промежуток времени»
— Пока в создание центра вкладываем лишь свои личные средства. Так поступали, когда развивали и другие свои проекты. Но есть понимание, что для масштабирования важно уже на пилотной стадии иметь более стабильный источник финансирования. Кроме того, есть планы развивать уже существующие бизнесы, а на открытие новых филиалов нужны деньги.
На мой взгляд, найти $ 35 тыcяч труднее, чем $ 200 или $ 500 тысяч или даже миллион. Да, и то, и другое возможно, но почему-то многие из тех, кто готов вложить $ 35 тысяч, считают это небольшой инвестицией, которая не даст им желаемого финансового результата за короткий промежуток времени. Кто-то работает с большими чеками и уже устоявшимися проектами, а кто-то, наоборот, хотел бы вложиться в бизнес с небольшим чеком около $ 10 тысяч. Мы же находимся где-то посередине.
Для каждого проекта есть свой инвестор. Мы это понимаем и ищем партнера, с которым могли бы построить долгосрочные отношения. Создать возможности для него как для экзита — в виде продажи доли, так и для масштабирования по дивидендной модели.
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«Найти $ 35 тысяч труднее, чем 200 или 500». Стартап в спортивной тематике столкнулся с проблемами в поиске инвестора
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