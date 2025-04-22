«Найти $ 35 тысяч труднее, чем 200 или 500». Стартап в спортивной тематике столкнулся с проблемами в поиске инвестора

Источник материала: ProBusiness

Создатели проекта Sportmix зашли в первый месяц совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» с довольно амбициозными задачами: нужно было адаптировать существующие бизнес-процессы под спортивную тематику, подготовить учебно-методические комплексы по отдельным занятиям, найти тренеров и соинвестора. «Про бизнес» узнал у Вадима Маршака и Натальи Власенко, удалось ли их достичь и какие планы они ставили на апрель.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«После публикации статьи получили два запроса от тех, кто заинтересовался проектом»

Вадим:

— Адаптация материалов идет активно. По сути, особого внимания требуют только те процессы, которые связаны с возрастом наших воспитанников. Ведь спортивный центр смогут посещать дети, начиная с двух лет. В других же направлениях изменения не нужны. За последние 10 лет мы разработали эффективные регламенты в части управленческого учета, юнит-экономики, продаж и подбора персонала. Сейчас занимаемся подготовкой маркетингового плана и изучаем все возможные каналы коммуникации с аудиторией. Для продвижения рассматриваем как онлайн-, так и офлайн-форматы, что в нашем случае может быть очень эффективным каналом.

Наталья:

— Что касается подготовки учебно-методического комплекса, то мы уже завершили разработку концепций программ для каждой возрастной группы и финализировали первую часть плана конспектов занятий. Хотим их описать подробно, включив визуальные материалы и видеоинструкции, ведь к каждой возрастной группе нужен свой подход. Чем старше дети, тем сложнее у них программа. Сейчас УМК (учебно-методический комплекс) готов на 30%.



Планируем полностью завершить его к моменту начала занятий первых групп. По сотрудничеству с тренерами у нас уже есть предварительные договоренности. Причем, мы даже не открывали вакансии на карьерных сайтах. Я искала специалистов в своем окружении.

Вадим:

— Чтобы найти инвестора , мы подготовили презентацию проекта , прогноз денежных потоков и список регламентов и бизнес-процессов, которые будем использовать. Определили для себя портрет потенциального инвестора, который нам бы точно подошел. Активно контактируем с теми, кто тем или иным образом связан со спортом: начиная с тех, кто занимается производством и дистрибуцией спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, заканчивая известными белорусскими спортсменами. К кому-то обращаемся «в холодную», к кому-то — через свое окружение. После публикации статьи на портале «Про бизнес» получили два запроса от тех, кто заинтересовался проектом. Сейчас в процессе переговоров.



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«Многие из тех, кто готов вложить $ 35 тысяч, считают это небольшой инвестицией, которая не даст им желаемого финансового результата за короткий промежуток времени»

— Пока в создание центра вкладываем лишь свои личные средства. Так поступали, когда развивали и другие свои проекты. Но есть понимание, что для масштабирования важно уже на пилотной стадии иметь более стабильный источник финансирования. Кроме того, есть планы развивать уже существующие бизнесы, а на открытие новых филиалов нужны деньги.

На мой взгляд, найти $ 35 тыcяч труднее, чем $ 200 или $ 500 тысяч или даже миллион. Да, и то, и другое возможно, но почему-то многие из тех, кто готов вложить $ 35 тысяч, считают это небольшой инвестицией, которая не даст им желаемого финансового результата за короткий промежуток времени. Кто-то работает с большими чеками и уже устоявшимися проектами, а кто-то, наоборот, хотел бы вложиться в бизнес с небольшим чеком около $ 10 тысяч. Мы же находимся где-то посередине.

Для каждого проекта есть свой инвестор. Мы это понимаем и ищем партнера, с которым могли бы построить долгосрочные отношения. Создать возможности для него как для экзита — в виде продажи доли, так и для масштабирования по дивидендной модели.

Планы на апрель: Вадим: — Сейчас мы ищем операционного руководителя, который будет лидером проекта. Он должен понимать, как устроена сфера продаж и владеть маркетинговыми инструментами, уметь управлять людьми и коммуницировать с партнерами и клиентами. Было бы круто, если бы этот кандидат был в прошлом из мира спорта. Если кто-то из читателей видит себя в этой роли, может смело обращаться (улыбается, -прим. авт.). Также мы начали поиск подрядчика или маркетингового агентства для онлайн-продвижения. Контактируем с теми, кто ранее откликался на наши аналогичные вакансии. Открыты к сотрудничеству с маркетологами или агентствами, особенно которые работали с образовательными продуктами. Считаем, что они все же имеют свою специфику. Для предварительной лидогенерации продолжим публиковать статьи в СМИ. Кроме того, мы в поиске подрядчика для разработки сайта, планируем начать работу над ним в апреле. Сейчас готовимся к регистрации компании и ищем помещение для проведения занятий.

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